O Grêmio finalizou o acordo de transferência do volante Arthur para o Barcelona

Na tarde dessa segunda-feira, a direção do Grêmio comunicou oficialmente a conclusão do acordo com o Barcelona, com as condições finais para a transferência do volante Arthur para o clube da Espanha. Os catalães exerceram a opção de compra definida em março e o jogador será incorporado imediatamente à turma de Messi, Suárez e companhia.

O atleta de 21 anos chegou ao Tricolor com 14 e foi lapidado cuidadosamente para se tornar um jogador de primeiro nível no futebol mundial. Ele disputou 70 partidas com camisa profissional, marcou seis gols, conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa e o Gauchão deste ano.

Em sua despedida, o jovem volante fez questão de cumprimentar pessoalmente os agora ex-colegas de Arena, incluindo atletas, integrantes da comissão técnica, dirigentes e funcionários do estádio. Ele também recebeu uma placa alusiva à sua passagem pelo Mosqueteiro.

Destaque

Individualmente, Arthur foi escolhido o melhor jogador da final da competição continental (ele não esteve na decisão do Mundial de Clubes, contra o Real Madrid, devido a uma lesão), um dos melhores volantes e a atleta-revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado.

“Através deste comunicado, o Grêmio agradece a entrega de Arthur desde as categorias de base até os grandes jogos que deram ao clube os títulos dos últimos anos, e deseja sucesso na etapa que se inicia na Espanha”, destacou o site oficial do clube. “Até logo, Arthur!”

Deixe seu comentário: