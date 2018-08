O Grêmio finalizou os trabalhos para encarar o Estudiantes pela Libertadores nesta terça

O Grêmio está pronto para a decisão na Libertadores. Na tarde desta segunda-feira (27), o elenco do Dono da América finalizou os trabalhos no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho para o jogo de volta contra o Estudiantes, nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. A partida acontece na terça, às 21h45min, na Arena, em Porto Alegre.

A atividade teve a maior parte fechada. Quando o acesso da imprensa foi liberado, os jogadores faziam um treino recreativo, o tradicional rachão de véspera de jogos. Todos os atletas participavam da movimentação, indicativo de força máxima para o jogo contra os argentinos. Por fim os atletas trabalharam as cobranças de pênaltis, já sem a observação dos jornalistas.

Os argentinos tem a vantagem de 2 a 1 construída no primeiro jogo. O Tricolor garante vaga nas quartas com vitória por 1 a 0 pelo saldo qualificado. Em caso de mesmo resultado para o Grêmio, a decisão vai para os pênaltis. Abrindo dois gols no placar, vaga direta.

Tudo azul

Na noite desta segunda, no Auditório da Arena, o Conselho Deliberativo do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense se reuniu em sessão ordinária e extraordinária para examinar os demonstrativos contábeis e financeiros do segundo trimestre de 2018.

Após apresentação dos demonstrativos contábeis e financeiros por parte do CEO do Clube, Carlos Amodeo, os conselheiros apreciaram o superávit de R$ 3,58 milhões registrados no primeiro semestre do ano, R$ 17,5 milhões acima do mesmo período de 2017.

Também foi divulgada a Receita Bruta 16,49% maior em relação ao primeiro semestre de 2017, principalmente em decorrência dos valores recebidos relativos aos “Mecanismos de Solidariedade”, “Contratos de Televisionamento” e “Receitas Patrimoniais”.

Deixe seu comentário: