O Grêmio foi goleado por 5 a 0 pelo Flamengo e está fora da final da Libertadores

A noite desta quarta-feira (23) no Rio de Janeiro foi de terror para o Grêmio. A equipe carioca goleou por 5 a 0 e eliminou o Tricolor da Libertadores. Com a vitória, o Rubro-Negro vai enfrentar o River Plate na grande final da competição sul-americana. O campeão será definido, pela primeira vez, em jogo único. A decisão está marcada para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

A partida começou tranquila, sem grande pressão do Flamengo. Os dois times se estudavam e não criavam jogadas. A primeira chance clara de gol foi do dono da casa e só aconteceu aos 10 minutos. Everton Ribeiro cruzou para Gabigol, que cabeceou, mas Paulo Victor fez a defesa com tranquilidade.

O Tricolor passou a pressionar e quase marcou. Aos 18, Everton passou pelo marcador e chutou cruzado, o goleiro adversário deu rebote, Maicon chutou prensado e o goleiro defendeu mais uma vez.

Quando o time carioca tentava o ataque, o Grêmio se fechava e marcava bem. Mas o Flamengo também chegava com perigo. Após cruzamento de Rafinha, aos 26, Bruno Henrique antecipou a zaga para cabecear com muito perigo. Depois, aos 35, Paulo Victor trabalhou e fez uma grande defesa. Arrascaeta cruzou em direção ao gol e Paulo Victor espalmou para o meio da área, e Gabigol tentou o gol. A zaga do Grêmio afastou.

O Grêmio tentava chegar, mas o rendimento caiu e as principais chances eram do Flamengo. Aos 39, mais uma bela defesa do goleiro gremista: bola sobrou nos pés de Gabigol dentro da área, ele girou e bateu no meio do gol. Em seguida, Bruno Henrique puxou um contra-ataque e tocou para Gabigol, que finalizou com força de perna direita. Paulo Victor defendeu, mas soltou nos pés de Bruno Henrique. O atacante do Flamengo só empurrou a bola para dentro.

Segundo tempo

Na segunda etapa não houve tempo para respirar. Levou segundos para Gabigol deixar sua marca. Arrascaeta cobrou escanteio na primeira trave e sobrou para Gabriel. O atacante do Flamengo finalizou de primeira para ampliar a vantagem rubro-negra no Maracanã.

Aos sete minutos, o árbitro marcou pênalti de Geromel em Bruno Henrique. Gabigol fez a cobrança e ampliou. Depois, Renato Portaluppi realizou a primeira substituição. Tirou André para colocar Pepê. Aos 17, mais uma troca no Tricolor. Saiu Maicon para a entrada de Tardelli.

As mudanças de nada adiantaram. Aos 21, depois de mais uma cobrança de escanteio, Pablo Mari desviou para o gol. Aos 25, mais um, dessa vez Rodrigo Caio. Everton Ribeiro cobrou na primeira trave, e o zagueiro desviou muito bem para o gol, sem chances para Paulo Victor.

Aos 30, a última substituição no time gaúcho: saiu Alisson para a entrada de Thaciano. Para dizer que o Grêmio atacou no segundo tempo, aos 39, Everton arriscou de longe e deu trabalho para Diego Alves, que desviou para escanteio.

Sem a Libertadores para se preocupar, o Grêmio foca no Brasileirão, onde ocupa a 7ª colocação, com 41 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Botafogo, na Arena, em Porto Alegre.

Ficha técnica

Flamengo: Diego Alves, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Rafinha, Filipe Luís, Gerson (Diego), William Arão, Arrascaeta (Piris da Motta), Bruno Henrique (Vitinho), Everton Ribeiro, Gabriel. (Técnico: Jorge Jesus)

Grêmio: Paulo Victor, Geromel, Kannemann, Cortez, Paulo Miranda, Matheus Henrique, Michel, Maicon (Diego Tardelli), Alisson (Thaciano), Everton, André (Pepê). Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem: Patricio Loustau (ARG), auxiliado por Diego Bonfa e Gabriel Chade.

VAR (árbitro de vídeo): Raphael Claus (BRA).