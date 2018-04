O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 4 a 0 no primeiro duelo das finais do Gauchão e está muito perto do título

Diante de 32,2 mil torcedores na Arena, na tarde desse domingo o Grêmio bateu o Brasil de Pelotas por 4 a 0 no primeiro duelo das finais do Campeonato Gaúcho. O placar deixou o Tricolor muito próximo do título (que não ganha desde 2010), podendo perder por até três gols de diferença no jogo de volta, marcado para as 16h do próximo domingo no estádio Bento Freitas.

Todo o escore foi construído no segundo tempo, quando os visitantes já estavam com um atleta a menos, devido à expulsão do lateral Éder Sciola no final da primeira etapa, quando recebeu do árbitro Anderson Daronco o segundo cartão amarelo, por uma falta em Luan.

Quem abriu o escore foi o atacante Éverton, com apenas 47 segundos de bola rolando. Na sequência, estufaram as redes Alisson (9 minutos), novamente Éverton (25) e Ramiro (32), de falta, em uma falha do goleiro Marcelo Pitol.

Após o apito final, o técnico Clemer, do Brasil-PE, criticou arbitragem: “O juiz estragou o espetáculo. Sem a expulsão, tenho certeza de que essa goleada não aconteceria. Resta, agora, fazer o segundo jogo de forma digna, mesmo sabendo da dificuldade de reverter o desvantagem”.

Já o comandante tricolor adotou o tradicional discurso de cautela. “O Grêmio ainda não é campeão, tem outro jogo pela frente e vamos respeitar o adversário, que terá que sair para jogar e pode se sair até melhor. Vamos fazer de conta que o jogo foi 0 a 0”, frisou Renato Portaluppi.

Escalações

O Grêmio de Renato Portaluppi colocou em campo Marcelo Grohe, Léo Moura (Alisson), Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Maicon (Jailson), Arthur, Ramiro, Luan, Everton e Jael (Thonny Anderson).

Já o Brasil de Pelotas, sob a batuta de Clemer, escalou Marcelo Pitol, Éder Sciola, Leandro Camilo, Heverton, Artur; Leandro Leite (Vacaria), Valdemir (Mossoró), Toty (Ednei), Calyson, Alisson Farias e Lourency.

