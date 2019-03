O Grêmio goleou o Juventude por 6 a 0 e praticamente garantiu a sua vaga nas semifinais do Gauchão

Jogando no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (24), o Grêmio goleou o Juventude por 6 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Esse resultado praticamente garantiu a classificação do Tricolor para as semifinais da competição.

O Grêmio poderá perder por até 5 a 0 na partida de volta, marcada para as 19h15min de quinta-feira na Arena. O placar foi construído por Marcelo Oliveira, Thaciano, Luan (duas vezes), Felippe (contra) e Diego Tardelli, este último estufando a rede pela primeira vez com a camisa tricolor. A partida também manteve a invencibilidade do time na edição deste ano do torneio regional, com um saldo impressionante de 28 gols.

Escalações

Sob o comando de Renato Potaluppi, o Grêmio escalou Paulo Victor, Leonardo Gomes (Felipe Vizeu), Michel, Marcelo Oliveira, Bruno Cortez, Maicon, Thaciano (Alisson), Matheus Henrique, Luan, Pepê (Diego Tardelli) e André.

Já o Juventude do técnico Julinho Camargo colocou em campo Marcelo Carné, Vidal, Genílson (expulso), Victor Sallinas, Moisés (Breno), Felippe, Caprini, Rafael Jataí, Denner, Dalberto e Brian Rodríguez (Douglas Tomazi).

Primeiro Tempo

Aos 3 minutos, o Grêmio criou uma boa jogada. André passou pela marcação de dois adversários e acionou Matheus Henrique. O meia desceu em velocidade e tentou devolver o passe, mas a defesa do Juventude conseguiu cortar em frente a grande área.

Com 10 minutos de bola rolando, o Tricolor criou uma grande chance: Maicon lançou para Thaciano, que acionou André. O atacante chegou e mandou a gol, obrigando Marcelo Carné a fazer uma grande defesa.

O Juventude chegou à meta adversária pela primeira vez aos 13 minutos, em cobrança de escanteio, mas a bola foi interceptada pela defesa gremista.

Quando o relógio marcava 17 minutos, os donos da casa tiveram uma oportunidade clara: dentro da área, a bola sobrou para Genílson, que chutou, sobre o gol, dois minutos antes de ser expulso por uma falta grave sobre o gremista Pepê.

Aos 23, após uma sequência de jogadas ofensivas, Luan recebeu no meio e chutou de fora da área. Mais uma vez, Carné fez boa defesa. Mas já no lance seguinte, Marcelo Oliveira recebeu dentro da área a bola cruzada do escanteio, girou e mandou ao gol, abrindo o placar.

Com 43 minutos, André recebeu na intermediária e chutou forte, mas mandou por sobre o gol, sem perigo para Marcelo Carné. No minuto seguinte, Vidal recebeu na direita e chutou muito forte, mas Paulo Victor conseguiu defender.

Já nos acréscimos, Thaciano fez uma nova boa jogada, cruzando para André. A defesa afastou, mas no rebote, Maicon chutou e por pouco não marcou.

Segundo Tempo

A primeira chance do Tricolor veio logo antes do minuto inicial. Pepê recebeu dentro da área, mas finalizou mal e Rafael Jataí cortou. Em seguida, André, cabeceou um cruzamento, mas mandou pra fora.

O Juventude tentou aos 3 minutos, em falta, mas a bola bateu na barreira. A sobra ficou com Dalberto, mas Paulo Victor defendeu. Aos 6, Maicon cruzou, André dominou e chutou, o goleiro do Juventude espalmou mas Thaciano estava bem colocado: no rebote, bola no fundo da rede.

Aos 11, em cobrança de falta, Luan chutou por fora da barreira, assinando o terceiro gol gremista. Pouco mais de cinco minutos depois, Alisson tentou por cobertura, o goleiro anfitrião novamente espalmou e Luan, atento, só o teve o trabalho de colocar a bola com o peito para dentro da goleira: 4 a 0.

Mas o Juventude não se entregou: aos 24, chegou com perigo quando Vidal serviu Dalberto, que finalizou por cima. Em resposta, o gremista Diego Tardelli mandou de cabeça, mas o arqueiro salvou. E os donos da casa quase descontaram, com Breno, aos 38: no lance, Paulo Victor defendeu e ainda evitou o rebote, quase em cima da linha, em uma grande defesa.

O quinto gol gremista foi marcado aos 40. Tardelli recebeu na grande área e chutou cruzado. Marcelo Carné desviou e, na tentativa de cortar, Felippe marcou contra. A definição do placar ocorreu aos 42, pelos pés de Tardelli, aos 42, quando ele recebeu um lançamento de Luan e mandou por cobertura, sem chances para o goleiro do Juventude.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: