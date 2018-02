O Grêmio goleou o Novo Hamburgo por 3 a 0 e saiu da lanterna do Gauchão

Na noite deste sábado (24), o Grêmio recebeu o Novo Hamburgo em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe da casa, que ocupava a lanterna da tabela, venceu os visitantes por 3 a 0 e pulou da 12ª para a 9ª colocação, chegando aos 7 pontos, a apenas um da zona de classificação para as oitavas de final.

O grande destaque da partida foi o meia Thonny Anderson, que marcou dois gols, o primeiro aos 20 segundos de jogo e o segundo aos 33 minutos do primeiro tempo. Jael, em seu 24º jogo com a camisa Tricolor, desencantou e marcou pela primeira vez já no final da partida, em uma bela cobrança de pênalti.

Com a derrota, o Novo Hamburgo, com 6 pontos, ocupa a 11ª colocação, apenas uma a frente do lanterna, São Paulo, que tem 5 somados.

O próximo desafio do Grêmio será nesta terça-feira (27) contra o Defensor, do Uruguai, em sua estreia pela Libertadores de América. Montevidéu será palco do jogo. A equipe de Renato Portaluppi busca o tetra da competição sul-americana.

No fim do ano passado, o Tricolor garantiu o tricampeonato em cima do Lanús, da Argentina. Na última quarta (21), conquistou a Recopa Sul-Americana, sagrando-se bicampeão, ao vencer, nos pênaltis, o Independiente, que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017.

Ficha Técnica

Data: 24/02/2018.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Público total: 12.964 torcedores.

Grêmio: Paulo Victor, Madson, Bressan, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Jailson (Alisson), Michel, Ramiro, Thonny Anderson (Lima), Everton (Maicosuel), Jael. Técnico: Renato Portaluppi.

Novo Hamburgo: Michel Alves, Bindé, Júlio Santos, Roberto Dias, Assis, David (Renan Ribeiro), Diogo Oliveira, Zotti (Henrique Santos), Juninho Silva, Jean Silva, Ricardo Lobo (Branquinho). Técnico: Beto Campos.

(Fabrícia Albuquerque/ O Sul)

