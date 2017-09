O Grêmio já está concentrado para o jogo deste sábado contra o Sport-PE, que pode aproximar o Tricolor da liderança do Brasileirão

O Grêmio encerrou na manhã passada a preparação para o jogo contra o Sport-PE, marcado para as 16h deste sábado, na Arena, pela vigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado na tabela, com 40 pontos na tabela, o Tricolor encara o duelo contra a equipe de Vanderlei Luxemburgo como uma oportunidade para diminuir a distância em relação ao líder Corinthians, que soma 50 pontos e não joga neste fim-de-semana.

Além das ausências dos atacantes Luan e Lucas Barrios, respectivamente convocados paras as Seleções Brasileira e Paraguaia, o técnico Renato Portaluppi também não poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e com o zagueiro Pedro Geromel, que prosseguem em seus processos de recuperação pós-lesão.

Ao todo, foram relacionados 23 atletas para o jogo. A lista, em ordem alfabética, inclui Arthur, Beto da Silva, Bruno Rodrigo, Bressan, Bruno Cortez, Conrado, Dionathã, Edilson, Everton, Fernandinho, Jailson, Jean Pyerre, Kaio, Leonardo, Léo Moura, Marcelo Grohe, Machado, Michel, Patrick, Paulo Victor, Rafael Thyere, Ramiro e Walter Kannemann.

Após a sessão, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do centro de treinamentos Luiz Carvalho. Na ocasião, ele comentou as saídas dos atacantes Pedro Rocha (vendido para o Spartak da Rússia) e Lincoln (cedido por empréstimo de nove meses ao Rizespor da Turquia).

“São coisas que acontecem no futebol. Eu entendo a situação do clube, que precisa pagar salários e colocar as contas em dia”, frisou o comandante tricolor. “Eu tenho um grupo bom, forte, e eu não vou ficar lamentando a saída desse ou daquele jogador. A vida segue”, finalizou, referindo-se também à transferência do meia-atacante equatoriano Miller Bolaños para o Tijuana do México.

Concentração

A rotina de concentrações do Grêmio foi alterada na tarde dessa sexta-feira. Após o treino da manhã, a delegação gremista rumou pela primeira vez para o hotel Laghetto Viverone, no bairro Moinhos de Vento, na Capital gaúcha.

O plantel conheceu o local onde as refeições serão feitas e o nome não poderia ser mais sugestivo: Espaço Lupicínio Rodrigues, em homenagem ao célebre compositor porto-alegrense (1914-1974) e que compôs o Hino do Grêmio em 1953. Após o almoço e um vídeo de boas-vindas, os atletas já entraram em regime de concentração para o jogo contra o Sport.

Por meio dessa parceria institucional, a unidade do hotel Laghetto, localizada em uma zonas mais nobres da cidade, passa a ser a nova sede de concentração gremista para os jogos disputados em casa. Em contrapartida, a rede tem a sua marca estampada nas camisas oficiais do Tricolor, abaixo do número de cada atleta.

As demais sedes da rede hoteleira em outras cidades também estão incluídas no contrato, inclusive como opções para as pré-temporadas do clube nos próximos dois anos. Durante esse período, a empresa reservará todo o seu centro de eventos para o time, além de um andar inteiro com quartos individuais para o elenco.