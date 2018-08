O Grêmio já está no Rio de Janeiro para o segundo duelo contra o Flamengo pelas quartas-de-final da Copa do Brasil

Na manhã passada, o Grêmio finalizou no centro de treinamentos Luiz Carvalho os preparativos para a partida de volta contra o Flamengo, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para as 21h45min desta quarta-feira, no estádio Maracanã.

A primeira parte do trabalho foi realizada com portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi liberado aos repórteres, um pouco antes das 11h, os jogadores participavam do tradicional “rachão” recreativo que costuma anteceder as partidas do Tricolor gaúcho.

A equipe de colete azul tinha na linha Pedro Geromel, Leonardo, Jailson, Thaciano, Ramiro, Douglas, André e o técnico Renato Portaluppi, relembrando mais uma vez os seus tempos de atleta (1982-1999). Do outro lado, o time amarelo atuava com Kannemann, Paulo Miranda, Pepê, Cícero, Léo Moura, Maicon, Alisson, Luan e Jael – esses dois últimos treinaram cobranças de falta após o fim do treino.

Na delegação do Mosqueteiro desembarcou por volta das 16h no Rio de Janeiro. No hotel, vários torcedores receberam o time gaúcho, com direito a autógrafos e “selfies”. Da parte dos flamenguistas, é grande a empolgação com a possibilidade de conquistar uma vaga nas semifinais. Um indicativo é a venda antecipada de ingressos para o confronto, que já atinge 42 mil unidades.

Placar

Com o empate em 1 a 1 na Arena no jogo de ida, o Grêmio e Flamengo precisam vencer para avançar à fase seguinte do torneio. Em caso de um novo placar igualado (por qualquer escore), a decisão será levada para a série de cobranças de penalidades.

Independente do resultado no Maracanã, o grupo sob o comando de Renato seguirá treinando no Rio de Janeiro até a sexta-feira, quando viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians, no sábado, pela décima-nona rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando o primeiro turno da competição.

