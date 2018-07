O Grêmio já está preparado para a disputa do Gauchão Feminino

As Gurias Gremistas estão prestes a iniciar mais um novo desafio. Após participarem do Campeonato Brasileiro Feminino A2, no primeiro semestre, o foco agora está na disputa do Gauchão, que inicia neste domingo (29).

Depois de uma breve parada de uma semana, em junho, elas retomaram as atividades há um mês e desde lá têm trabalhado intensivamente para o Estadual, com treinos diários com foco na parte física, técnica e tática.

Com o objetivo de proporcionar uma melhor performance nas partidas, o Departamento de Futebol Feminino buscou um novo reforço para a preparação física. Felipe Harzheim, com passagem pelo Cerâmica Atlético Clube de 1998 a 2016 e, por último, pelo Cruzeiro de Porto Alegre, é o novo nome que integra a comissão técnica.

“Aproveitamos esse tempo de parada para aumentar a frequência de treinos e o volume semanal de trabalho. Hoje, elas treinam seis vezes na semana, e nesse período aprimoramos o trabalho de força, com a utilização da academia, e mudamos algumas coisas taticamente também. As atletas são muito competitivas e profissionais e estamos com uma expectativa grande para o Gauchão. Somos uma camisa de peso e vamos disputar uma competição estadual, onde somos uma das maiores forças, e temos que provar isso dentro de campo”, afirma Harzheim.

Copa Caio Junior Sub-15

O Grêmio está na final da Copa Caio Junior de Futebol Infantil. Na manhã desta sexta-feira (27), a equipe Sub-15 do Tricolor goleou o Mito Holly Hock-JAP pelo placar de 5 a 1, com gols de Valber (2), Daniel, Matheus e Ary.

A campanha gremista é invicta até o momento, com duas vitórias e dois empates no torneio. Com isso, o Tricolor obteve a segunda colocação geral e fará a decisão no CT Barcelos, em Curitiba (PR), contra o Altético-PR. A final está marcada para este sábado (28), às 15h.

