O Grêmio já se prepara para o jogo contra o Vasco, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro

Após o descanso dominical que se seguiu à vitória em casa por 5 a 0 sobre o Sport-PE na tarde anterior, o elenco do Grêmio se reapresentou no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho na tarde desta segunda-feira. O foco, agora, é a preparação para o confronto contra o Vasco, no Rio de Janeiro, pela vigésima-quara rodada do Campeonato Brasileiro – que pode aproximar ainda mais o time do líder Corinthians.

Em campo, os atletas que não atuaram na última partida realizaram uma aquecimento com bola, seguido de um breve porém intenso circuito de atividades físicas. A sessão prosseguiu com um coletivo entre a equipe sub-17 do clube o grupo principal, sob o comando do técnico Renato Portaluppi.

Estiveram em campo Paulo Victor, Leonardo Gomes, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Conrado, Machado, Jailson, Kaio, Patrick, Arroyo e Beto da Silva. Já Bruno Grassi, Dionathã, Jael, Jean Pyerre e Cristian reforçaram a equipe da base. O zagueiro Pedro Geromel e o lateral Marcelo Oliveira trabalharam em separado – ambos se recuperam de lesão.

Os demais atletas realizaram uma atividade regenerativa na academia e, no final da manhã, correram em torno do gramado, em um grupo que incluía Bruno Cortez, Walter Kannemann, Arthur, Fernandinho, Éverton, Bressan e Michel. Na tarde desta terça-feira, o Tricolor retoma os trabalhos no complexo esportivo da Arena.

Luan

Antes do encerramento da janela de transferências do futebol europeu (na última quinta-feira), o atacante Luan era um dos nomes do elenco gremista – e também do futebol nacional – mais contados para trocar o Brasil pelo exterior. O Mosqueteiro acabou negociando os atacantes Pedro Rocha (para o Spartak da Rússia) e Lincoln (para o Rizespor da Turquia), mas o dono da camisa 7 tricolor acabou ficando.

Em entrevistas à imprensa, a direção gremista não apenas ressaltou a permanência de seu principal jogador, convocado para a Seleção Brasileira que disputa as Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018 (que joga nesta terça-feira contra a Colômbia). O discurso, agora, aponta para uma possível renovação de contrato, algo que até pouco tempo atrás poderia parecer improvável, diante do assédio de clubes de primeira grandeza do Velho Continente, a exemplo do próprio Spartak, do Sampdoria (Itália) e do Valencia (Espanha).

“Pelas conversas que tivemos com Luan, acho que vamos renovar”, afirmou neste domingo diretor de Futebol do tricolor, Saul Berdichevski. “Seria algo inteligente da parte dele, porque vai ser bem remunerado, ganhar um bom salário, um dos maiores do clube, e ainda ficará na vitrine para a Seleção Brasileira.” Ele sinalizou que o assunto deve ser tratado com o empresário do atleta já nos próximos dias.

“A relação [do Grêmio com Jair Peixoto, representante do camisa 7] não é fácil, afinal ele está aí para defender os interesses do jogador, e nós o que é melhor para o Grêmio”, admitiu. “Mas quem vai decidir isso é o próprio Luan, e tenho certeza de que, se depender dele, o contrato será renovado. Nós temos subido a proposta desde janeiro, então ele perdeu dinheiro de lá para cá e acho que alguém mexeu com os neurônios dele, mostrando as perdas por não ter renovado. Eu garanto que o atleta vai ficar feliz com o acerto.”.

