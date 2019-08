O Grêmio orienta os seus torcedores sobre a logística para o duelo desta terça-feira contra o Palmeiras, em São Paulo, pela Libertadores

A fim de facilitar a compra de ingressos para quem não mora em Porto Alegre, a direção do Grêmio informou que o segundo lote de bilhetes do jogo entre Palmeiras e Grêmio, pela Copa Libertadores da América, será disponibilizado na internet a partir do meio-dia desta segunda-feira. A partida está marcada para as 21h30min desta terça-feira, no estádio do Pacaembu (São Paulo).

Para fazer a aquisição, o torcedor deve acessar o site www.gremio.futebolcard.com e fazer o seu cadastramento, antes de clicar em “Registar e Continuar.” O passo seguinte é escolher a partida da Conmebol-Libertadores “Palmeiras x Grêmio”, iniciando assim a operação. Ao acionar o link “Comprar Ingresso”, aparecerá na tela do computador ou celular o setor disponível para os visitantes.

“É importante destacar que esse procedimento irá gerar um ‘voucher’ que deverá ser trocado, antes do início da partida, nas bilheteiras próximas ao acesso do setor do estádio Pacaembu onde ficarão os gremistas”, ressaltou o site oficial do Tricolor gaúcho em um texto postado na tarde deste domingo.

Concentração

O DTG (Departamento do Torcedor Gremista) detalhou que, às 17h30min de terça-feira, haverá um ponto de concentração na rua Itajubá, a cerca de 200 metros da entrada de acesso ao setor destinado ao Grêmio no Pacaembu. Esse deve ser, inclusive, o endereço informado para aqueles que escolherem fazer o deslocamento até o local de táxi ou por meio de aplicativos de transporte particular.

Já para quem decidir usar o serviço de metrô, a estação mais próxima ao ponto é a do Hospital de Clínicas da capital paulista. Esse local também servirá como estacionamento para os ônibus de excursão. “Por questão de segurança, ressaltamos também que, após o término da partida, os torcedores gremista deverão permanecer no local, até que autoridades permitam a saída do estádio”, frisou o clube gaúcho.

Desafio

O Grêmio, que no sábado venceu em casa o Athletico-PR pela décima-sexta rodada do Campeonato Brasileiro (resultado que deixou o Tricolor em décimo-segundo lugar na tabela, com 21 pontos), vai encarar o Palmeiras em uma partida onde a única opção é vencer, caso queira avançar às semifinais do torneio continental.

No duelo de ida, na semana passada, o time sob o comando de Renato Portaluppi perdeu em casa por 1 a 0, em um chute de longa distância pelo meia Scarpa, em jogada de cobrança de falta. Com esse placar, o Mosqueteiro terá que bater o Porco por 2 a 0 no tempo normal para avançar às semifinais. Caso faça apenas um gol e sofra nenhum, a vaga será decidirá a vaga nos pênaltis.

(Marcello Campos)

