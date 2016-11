O grêmio passa por cima do Galo e fica com uma mão na taça. O jejum de títulos pode estar chegando ao seu final

O time do Grêmio não tomou conhecimento do Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e passou por cima dos adversários. A partida terminou em 3 a 1 para os gaúchos.

Agora, o Tricolor está com uma mão na taça da Copa do Brasil, que será seu quinto título na competição. Mesmo perdendo muitos gols, Pedro Rocha não deu chance aos mineiros e marcou duas vezes. No segundo tempo o jogador foi expulso de forma infantil. Everton fez o terceiro para o Tricolor. O gol do Galo foi marcado por Gabriel. O time comandado por Renato Portaluppi pode até perder por um gol de diferença para acabar com um jejum que já dura 15 anos.

A grande final será na próxima quarta-feira, às 21h45min, na Arena, em Porto Alegre. Todos os ingressos colocados à venda foram comercializados. Mais de 50 mil gremistas são esperados.

Atlético-MG

Victor; Carlos César, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso (Marcos Rocha) e Maicosuel (Hyuri); Cazares (Clayton), Robinho e Lucas Pratto. Técnico: Marcelo Oliveira.

Grêmio

Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Walace, Ramiro (Jailson), Douglas (Everton) e Pedro Rocha; Luan (Fred). Técnico: Renato Portaluppi.

(Pedro Marques)

