O Grêmio perdeu em casa para o Palmeiras por 2 a 0, deixando escapar a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Jogando em casa na fria noite dessa quarta-feira (6), o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Tricolor estagnou em 16 pontos e caiu do terceiro para o sexto lugar, deixando escapar a chance de assumir a vice-liderança da tabela.

Os dois gols da partida foram marcados por atacante William, aos 21 e aos 41 minutos do segundo tempo, decretando o fim de uma invencibilidade do Mosqueteiro que chegou a dez partidas. Na primeira etapa, ele já havia chutado a bola na trave dos donos da casa por duas vezes.

A vitória conduziu o Verdão paulista da sétima para a terceira colocação (17 pontos), atrás do Sport-PE (18 pontos) e do líder Flamengo (20), que ainda joga nesta quinta-feira (7). Logo atrás vêm o Cruzeiro em quarto, o São Paulo em quinto e o Inter em sétimo.

Escalações

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou no gramado da Arena Marcelo Grohe, Leonardo Gomes, Bressan, Kannemann, Bruno Cortez, Arthur (Thonny Anderson), Maicon (Jailson), Lima (Pepê), Luan, Everton e André.

Já o Palmeiras, sob o comando de Roger Machado (antecessor de Renato no cargo) escalou Jailson, Marcos Rocha, Luan, Thiago Martins, Victor Luis, Bruno Henrique (Lucas Lima), Felipe Melo (Thiago Santos), Moisés (Jean), Hyoran, Dudu e William.

