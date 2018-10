O Grêmio perdeu para o River Plate por 2 a 1 e está fora da Libertadores

Na noite desta terça-feira (30), o Grêmio perdeu de virada para o River Plate por 2 a 1 e foi eliminado da Libertadores da América. O Tricolor abriu o placar com Leonardo Gomes ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa cedeu o empate. A virada veio de pênalti confirmado pelo árbitro de vídeo (VAR).

Precisando do resultado, o River iniciou o jogo com tudo, criando uma série de chances, mostrando postura bastante diferente da mostrada no jogo de ida. Porém, foi o Grêmio quem conseguiu o primeiro gol. E foi um golaço. Depois de cobrança de escanteio de Alisson, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Leonardo Gomes, que acertou chute de primeira da entrada da área para abrir o placar. A bola novamente pegou em um defensor do time argentino antes de entrar.

Na volta para o intervalo, o Grêmio teve a chance de matar o confronto, mas Everton desperdiçou, chutando nas mãos de Armani. Depois disso, o River mostrou o motivo de ser um dos times mais vitoriosos do continente e conseguiu o empate com Borré, de cabeça, aos 36 minutos. Poucos minutos depois, o lance mais polêmico do jogo. Scocco tentou chute e a bola bateu no braço de Bressan, que havia entrado havia pouco tempo. O árbitro Jonathan Fuentes consultou a jogada no VAR e deu o pênalti. Como o defensor já tinha cartão amarelo, ele foi expulso.

Depois de muito tempo de jogo parado, Pity Martinez bateu alto no canto, sem chances para Marcelo Grohe, dando números finais à partida.

Agora, a equipe argentina espera o vencedor da outra semifinal, que será decidida nesta quarta-feira (31), quando o Palmeiras recebe o Boca Juniors. No jogo de ida, o time argentino venceu por 2 a 0. A final já começa a ser disputada na próxima semana. Caso enfrente o Boca, o River atua o primeiro jogo fora de casa. Porém, se o confronto for contra o Palmeiras, o duelo de ida é em Buenos Aires e o de volta em São Paulo.

O próximo jogo do Grêmio é contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no próximo sábado (3), às 17h, pelo Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o Tricolor ocupa a 5ª colocação com 52 pontos.

Ficha técnica

Grêmio: Marcelo Grohe, Leonardo Gomes, Geromel, Paulo Miranda (Bressan), Cortez, Michel, Maicon (Everton), Cícero, Ramiro, Alisson e Jael (Thaciano). Técnico: Renato Portaluppi.

River Plate: Armani, G. Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Ponzio (Enzo Pérez), Palacios, Fernández (Pity Martínez), Quintero (Scocco), L. Pratto e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo (suspenso).

Arbitragem: Andrés Cunha (URU), auxiliado por Nicolas Taran (URU) e Richard Trinidad (URU). Árbitro de vídeo (VAR): Leodan González (URU).

