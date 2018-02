O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Veranópolis e voltou a se complicar na tabela do Gauchão

Na noite desse sábado, jogando fora de casa com uma escalação mista, o Grêmio foi derrotado por 2 a 1 pelo Veranópolis, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O tropeço no estádio Antônio David Farina é o quinto do time porto-alegrense no torneio e deixa o clube em penúltimo lugar na tabela, com apenas 4 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Os donos da casa saíram na frente com Mattioni, aos 27 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Thonny igualou o placar para os visitantes aos 8 minutos, mas apenas três minutos dedois Bertotto definiu a vitória para a equipe do interior, que ficou na décima colocação.

O próximo adversário do time de Renato Portaluppi pela competição será o Novo Hamburgo, na Arena, no sábado que vem. Antes, na quarta-feira (21h45min), tem a partida de volta pela decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independiente, também em Porto Alegre (o primeiro jogo, na Argentina, terminou empatado em 1 a 1).

Escalações

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Paulo Victor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira, Michel, Ramiro, Lima (Maicosuel), Thaciano (Vico), Alisson e Thonny (Dhionatã).

Já o Veranópolis, sob o comando de Julinho Camargo, escalou Reynaldo, Vinícius Bovi, Bonfim, Léo Dagostini, Romano, Matheus Bertotto, Eduardinho, Felipe Mattioni (William Paulista), Talles (Fabrício Lusa), Wesley (Matheus Lagoa) e Juba.

