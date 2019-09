O Grêmio perdeu por 2 a 0 no tempo normal para o Athletico-PR e, nos pênaltis, se despediu da Copa do Brasil

Podendo perder por até 1 a 0 para o Athletico-PR no jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio não se impôs e acabou superado por 2 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O resultado levou a decisão da vaga na final para as penalidades máximas, e o Furacão levou a melhor, superando o Tricolor por 5 a 4.

O duelo começou muito movimentado. Logo no começo, Pedro Geromel desviou o cruzamento na área dos mandantes, e a bola tocou no braço do volante Wellington. O juiz ouviu os colegas da cabine, foi consultar o VAR (árbitro de vídeo) e nada marcou. Na sequência, a transição rápida do Athletico funcionou e o placar foi aberto. Bruno Guimarães recebeu na área, finalizou de primeira e acertou o travessão. O rebote caiu no pé de Nikão, que, livre e com o gol aberto, não desperdiçou, mandando a bola para o fundo das redes. Leonardo Gomes acabou se machucando no lance, e Renato Portaluppi teve que fazer a primeira substituição da noite. Entrou Rafael Galhardo.

Ainda antes do intervalo, Bruno Guimarães soltou a bomba da intermediária, mas apenas levou perigo ao gol de Paulo Victor. O primeiro tempo foi quase todo da equipe paranaense.

O começo da etapa complementar também foi do Athletico, que logo ampliou a vantagem com Marco Rubén. Rony recebeu na esquerda e fez o cruzamento na direção do camisa 9. O argentino ainda se antecipou ao zagueiro Geromel e desviou de cabeça, sem chances para o goleiro gremista.

Para piorar o cenário, Matheus Henrique perdeu a bola no campo de ataque para Léo Cittadini. O meio-campista arrancou, puxou o contra-ataque e só parou após sofrer forte carrinho de Kannemann. O árbitro não exitou e expulsou diretamente o defensor do Grêmio. A resposta de Renato foi imediata, sacando o centroavante André e colocando o zagueiro David Braz.

A última alteração do técnico gremista foi tentando dar algo diferente ao sistema ofensivo Tricolor. Thaciano entrou no lugar do meia Jean Pyerre, mas o panorama se manteve parecido. Apenas no desvio contra de Marco Rubén, com espetacular defesa do goleiro Santos, que o Grêmio conseguiu chegar com perigo nos instantes finais do jogo. Mas nada mudou.

Pênaltis

O time da casa começou a série de penalidades e não desperdiçou nenhuma. Bruno Guimarães, Nikão, Lucho, Marcelo Cirino e Marco Rubén converteram as cobranças. No lado gaúcho, David Braz, Rafael Galhardo, Matheus Henrique e Alisson fizeram, mas Pepê errou o último pênalti, sacramentando a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil 2019.

A equipe de Renato Portaluppi volta as atenções ao Campeonato Brasileiro e a Libertadores. No próximo domingo (8), volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão.

Ficha técnica

Athletico-PR: Santos; Khellven, Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington (Marcelo Cirino), Bruno Guimarães e Léo Cittadini (Lucho González); Nikão, Rony (Vitinho) e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes.

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo (Rafael Galhardo), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Rômulo, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Thaciano) e Pepê; André (David Braz). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Bruno Raphael Pires (GO).

VAR (árbitro de vídeo): Bráulio da Silva Machado (SC).