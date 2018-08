O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Estudiantes, na Argentina, no jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores

Jogando no estádio José Luis Meiszner, em Quilmes (Argentina), na noite dessa terça-feira o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Estudiantes de La Plata, no primeiro duelo do mata-mata das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Com esse resultado, o Tricolor precisa de uma vitória simples no jogo de volta, na Arena (dia 29) para seguir em busca do tetracampeonato continental.

Os donos da casa chegaram a abrir vantagem por dois gols ainda no primeiro tempo, com Apaolaza aos 8 minutos e Gastón Campi aos 38 minutos. Aos 44 minutos, porém, o zagueiro Kannemann descontou para o Mosqueteiro, de cabeça, em uma jogada originada de uma cobrança de escanteio. “A decisão está em aberto”, declarou o defensor gremista após o apito final.

Desfalcado do atacante Everton, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo um time formado por Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan (Douglas), Pepê (Marinho) e André (Jael).

Já o Estudiantes, sob o comando de Leandro Benítez, escalou Andújar, Sánchez, Schunke, Gastón Campi, Erquiaga, Iván Gómez, Zuqui (expulso aos 31 minutos do segundo tempo, por um carrinho em Kannemann), Lucas Rodríguez, Lugüercio (Lattanzio), Apaolaza e Pellegrini (Cascini).

Sequência



Antes do segundo confronto contra o Estudiantes, o Tricolor tem pela frente uma série de compromissos pelo Campeonato Brasileiro: Vitória-BA no próximo domingo, Flamengo na quarta-feira que vem (pela Copa do Brasil), Corinthians (18), Cruzeiro-MG (22) e Atlético-PR (25).

Deixe seu comentário: