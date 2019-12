Esporte O Grêmio realizou o último treino antes de enfrentar o São Paulo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Grêmio e São Paulo disputam uma vaga direta à Libertadores de 2020. (Foto: Cristiano Oliveski/Grêmio FBPA)

O Grêmio encerrou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. O jogo deste domingo (1º) marca um confronto direto pela vaga na fase de grupos da Libertadores da América de 2020. O Tricolor Gaúcho ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação com 59 pontos, dois a mais que o adversário.

Na quente manhã deste sábado (30), a atividade foi fechada para a imprensa em sua primeira hora. Quando o treinamento foi aberto, os atletas realizavam uma atividade recreativa que contou com a participação do técnico Renato Portaluppi.

Durante a atividade, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba sentiu dores e deixou o treinamento. Para o jogo deste domingo, o atacante Diego Tardelli e o volante Matheus Henrique cumprem suspensão. O meia Thaciano, que se recupera de lesão, correu ao redor do gramado.

Maicon

Já pensando na próxima temporada, Maicon indicou a possibilidade de passar por uma artroscopia no joelho, por conta de uma tendinite, que vem atrapalhando o volante durante a temporada e até mesmo impedindo que ele siga em campo durante os 90 minutos. O procedimento cirúrgico pode ocorrer no período de férias dos atletas.

“Passei por problemas, mas fui um dos jogadores que mais joguei em 2019. Me atrapalhei por não conseguir estar 100%. Já estamos conversando, quem sabe eu faço uma cirurgia no joelho. É só o que me atrapalha”, declarou o volante.

Maicon relatou que já vem conversando com sobre o assunto com os médicos do Clube a tendência é que a artroscopia possa ocorrer em janeiro, tendo o tempo de recuperação estipulado em mais de um mês, o que o deixaria fora da pré-temporada.

“Já analisamos uma possível artroscopia para melhorar, ‘dá uma limpada ali’. Então pode ser que em janeiro eu faça e demore um mês, mês e meio , e volte melhor. Quero ter condições de jogar 100%”, explicou o capitão gremista.

Na última rodada, o jogador ficou fora da partida contra o Athletico-PR. A expectativa é que volte a estar em campo neste domingo diante do São Paulo.

Gurias Gremistas

As Gurias Gremistas encerraram a preparação para enfrentar o Internacional, na final única do Campeonato Gaúcho Feminino, que acontece neste domingo, às 16h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Após semana de preparação, elas terminaram o período de treinos na tarde de sexta-feira (29). A técnica Patrícia Gusmão comandou uma atividade técnica e a parte final foi dedicada a um trabalho recreativo, composto pela comissão técnica também.

