O Grêmio realizou seu último treino antes de enfrentar o São Luiz no primeiro jogo das semifinais do Gauchão

Neste domingo (31) o Grêmio já encara nova decisão no Campeonato Gaúcho 2019. A partir das 19h, o Tricolor abre as semifinais diante do São Luiz, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Em meio a jogos importantes pela Libertadores da América, o foco do Grêmio é trabalhar em uma logística que se adapte às duas competições.

Como a viagem para Ijuí é longa, o Tricolor optou por fretar um voo até Santo Ângelo e de lá, o deslocamento foi de ônibus até Ijuí. Tudo para amenizar os efeitos da viagem para os atletas que na terça-feira (2) já embarcam para o Chile, onde o Grêmio enfrentará o Universidad Católica em partida determinante para o Tricolor nesta fase de grupos da Libertadores da América.

A exemplo de sexta-feira (29), o zagueiro Kannemann e o atacante Everton treinaram normalmente após retornarem de seus compromissos com suas seleções nacionais em dois amistosos.

Com a primeira parte da atividade da manhã fechada para a imprensa, o técnico Renato Portaluppi trabalhou de forma reservada o time que deve entrar em campo neste domingo. Quando o treino foi aberto, os atletas participavam de um rachão, que geralmente antecede as partidas.

O zagueiro Pedro Geromel não treinou com o restante dos atletas e será desfalque em Ijuí, contudo, o Grêmio trabalha forte na recuperação do zagueiro para que esteja em campo na próxima quinta-feira (4), no Chile.

Com a melhor campanha da fase de classificação, o Grêmio decidirá a vaga às finais do Gauchão em casa, ao lado de sua torcida. O jogo da volta será realizado no domingo, dia 07 de abril, na Arena.

Deixe seu comentário: