O Grêmio realizou um treinamento técnico visando o duelo com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro

O termômetro marcava 8 graus quando o grupo gremista ingressou no gramado do CT Luiz Carvalho para o treinamento da manhã desta sexta-feira (10), visando o duelo de domingo (12) do Dia dos Pais, diante do Vitória, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Após o aquecimento e um circuito de exercícios comandados pela equipe de preparação física, o treinador Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico em campo reduzido. O grupo foi dividido em três times, com sete jogadores cada, que se enfrentavam simultaneamente. Com três metas, cada time podia atacar em duas e defender a sua utilizando também dois jogadores coringas, que podiam atuar para qualquer equipe.

As ausências desta manhã ficaram por conta de Luan e Kannemann, que trabalharam separadamente na academia. O mesmo caso de Thaciano e Thonny Anderson.

O trabalho não deu nenhum indicativo de qual equipe será utilizada, mas a tendência é que seja um time reserva tendo em vista a decisão de quarta-feira (15), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O grupo volta a trabalhar na manhã deste sábado (11), quando Renato Portaluppi encaminhará o time para domingo.

Deixe seu comentário: