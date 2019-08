O Grêmio realizou um treino técnico nesta quarta em Porto Alegre

O Grêmio segue aproveitando a semana cheia para se preparar para o confronto diante do Flamengo, no próximo sábado (10), no Rio de Janeiro. O Tricolor busca sua quinta vitória no Campeonato Brasileiro, que será importante para alavancar o clube dentro da tabela de classificação.

O Grêmio ocupa a 13ª colocação com 17 pontos ganhos, três a menos que o Internacional, que ocupa momentaneamente a última vaga que garante vaga para a Copa Libertadores da América 2020.

Em atividade realizada na manhã desta quarta (7) no CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi reuniu seus atletas para uma conversa no gramado. Foram cerca de 30 minutos de orientações do comandante gremista.

Após o papo, Renato observou um treino técnico, visando troca de passes e posse de bola em curto espaço. Os atletas foram divididos em três times. Enquanto um time aguardava, os outros dois se enfrentavam utilizando a metade do campo. Uma das equipes tinha por objetivo marcar gols e a outra permanecer com a posse de bola.

O Tricolor retoma os treinamentos na tarde desta quinta-feira (8). A primeira parte da atividade será fechada para a imprensa.

Corrida do Grêmio

Neste ano, a Corrida do Grêmio acontecerá em uma data especial. O evento acontecerá na Arena no dia 15 de setembro, quando o Tricolor completa 116 anos, integrando a tradicional programação de aniversário. A atividade contará com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, masculino e feminino, além de caminhada. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site corridadogremio.net e sócios do Grêmio têm desconto.

Para quem não quiser se aventurar na corrida, também há opção de caminhada, com largada prevista para às 8h. E, para as crianças, terá a Corrida Kids, com largada às 9h30min. O kit do evento inclui uma camiseta de manga curta, um número para o peito, um chip (exceto caminhada e Corrida Kids) e uma medalha de participação.

O trajeto da prova terá início na Esplanada da Arena e passará pela Calçada da Fama, Estátua do Renato Portaluppi, ruas do entorno e será finalizada dentro do estádio, ao lado do gramado. Familiares e amigos dos participantes poderão acessar o estádio e aguardar os atletas na linha de chegada.

Para realizar a inscrição, é necessário entrar no site exclusivo da corrida (corridadogremio.net) e fazer um cadastro simples. É possível também fazer a cadastro para grupo de corredores, com isenção na 16ª inscrição efetivada, desde que seja utilizado o link específico para essa modalidade. Sócios do Grêmio têm desconto na inscrição, ao valor de R$ 76,50.

