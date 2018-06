O Grêmio recebe neste domingo o América-MG, em seu último jogo na Arena antes da pausa para o Mundial

Com portões fechados no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio encerrou na manhã passada os preparativos para o duelo contra o América-MG. A partida, marcada para as às 16h deste domingo na Arena, tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM).

De acordo com o site oficial do clube, o lateral Léo Moura e o atacante Jael, recuperados de suas respectivas lesões, podem aparecer como novidades na equipe. A escalação, entretanto, não foi divulgada, e nem mesmo a lista de relacionados para o jogo.

Antes do acesso ser liberado à imprensa, o técnico Renato Portaluppi trabalhou privadamente com o grupo, aperfeiçoando os últimos detalhes. Os jornalistas puderam observar apenas o tradicional “rachão recreativo”. O volante Maicon não participou, enquanto o seu colega de posição Ramiro realizou exercícios em separado do grupo.

Com 16 pontos, o Mosqueteiro ocupa o sétimo lugar, mesmo escore do Inter (oitavo colocado) mas em vantagem nos critérios qualificados. Já o América-MG (campeão da Série B do ano passado), com 13 pontos, está em décimo-primeiro. Em caso de vitória, o clube gaúcho poderá ingressar no G-4.



Despedida

O compromisso vale pela décima-primeira rodada do Campeonato Brasileiro e marca a despedida momentânea do Tricolor de sua torcida: no próximo confronto (contra o Sport-PE na próxima quarta-feira), será disputado em Pernambuco e, em seguida, a competição entra em período de recesso para a realização do Mundial de seleções (14 de junho e a 15 de julho).

