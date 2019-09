O Grêmio recebe o Goiás neste domingo, na Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Grêmio recebe o Goiás, neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho é o 11º colocado, com 25 pontos, enquanto os goianos somam 21 pontos, na 14ª colocação.

O Grêmio volta a jogar em seu estádio 22 depois e logo no dia de seu 116º aniversário. O último jogo dos gremistas na Arena foi em 24 de agosto, quando o time venceu o Athletico-PR por 2 a 1. A equipe de Renato Gaúcho vem de vitória sobre o Cruzeiro, por 4 a 1, em Belo Horizonte, na última rodada.

O Goiás foi derrotado em sua última participação na competição nacional. Atuando no Serra Dourada, o time do técnico Ney Franco começou ganhando, mas levou a virada. Foi a nona derrota da equipe, em 18 jogos disputados.

Possíveis escalações

O Grêmio deve escalar Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Éverton; Diego Tardelli. Já o Goiás deve vir com Marcelo Rangel; Yago Felipe, Fábio Sanches, Vaz e Jefferson; Gilberto Júnior, Léo Sena, Marcelo Hermes e Renatinho; Michael e Kayke.

Áudio do VAR

Após fazer uma reclamação formal, o Grêmio foi até a sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro na última quinta-feira (12) para escutar os áudios do VAR (árbitro de vídeo) na derrota por 2 a 0 para o Athletico, na semana passada, pela semifinal da Copa do Brasil. No entanto, o clube gaúcho evita fazer manifestações sobre o tema.

O Grêmio reclama de um toque de mão de Wellington após desvio de cabeça de Pedro Geromel, em uma cobrança de escanteio aos seis minutos de jogo, na Arena da Baixada. O árbitro Wagner Magalhães foi chamado para revisar o lance no monitor, na beira do gramado, e não marcou o pênalti reclamado pelo Tricolor gaúcho.

