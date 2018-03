O Grêmio recebe o Inter em casa neste domingo, iniciando o mata-mata que decide quem avançará no Gauchão

Um trabalho com portões fechados à imprensa e um rachão recreativo encerraram no sábado pela manhã a preparação tricolor para o Grenal nº 414, na Arena. A partida, marcada para as 16h deste domingo na Arena e com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM) abre um dos quatro mata-matas das quartas-de-final do Gauchão.

Nesta fase também se enfrentam São Luiz de Ijuí e Brasil de Pelotas, Veranópolis e São José-RS, Avenida de Santa Cruz do Sul e Caxias. Todos os jogos de volta serão realizados na noite de quarta-feira. E já está em vigor o saldo qualificado como critério de desempate em caso de resultados equivalentes.

Durante a atividade, todos os atletas disponíveis no elenco foram a campo, exceto Ramiro. O volante sofreu uma pancada na perna direita e realizou trabalho específico de fisioterapia, mas está relacionado para o clássico.

Já o veterano Léo Moura é a novidade na lista do técnico Renato Portaluppi. O lateral havia se lesionado no segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independiente (Argentina), em Porto Alegre, e desde então estava no departamento médico.

O atacante Everton – um dos destaques da vitória tricolor (2 a 1) no Grenal do domingo passado, no estádio Beira-Rio – concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa da Arena. Ele reiterou o tradicional discurso de que não há favorito em um clássico como este, apesar do resultado favorável ao Mosqueteiro no duelo anterior.

Estão concentrados para o Grenal os goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor, os laterais Bruno Cortez, Léo Moura, Leonardo, Madson e Marcelo Oliveira, os zagueiros Pedro Geromel, Kannemann, Bressan e Paulo Miranda. No meio-campo, Arthur, Cícero, Jailson, Lima, Maicon, Michel, Ramiro e Thaciano. Para o ataque, Luan, Everton, Jael, Hernane, Lucas Poletto, Thonny Anderson e Alisson.

