O Grêmio renovou o contrato do goleiro Phelipe Megiolaro até 2022

O goleiro Phelipe Megiolaro, de 20 anos, renovou contrato com o Grêmio até dezembro de 2022. A assinatura ocorreu no CT Luiz Carvalho, antes do treino da tarde desta sexta-feira (8).

O ato contou também com as presenças do gerente executivo de futebol do Grêmio, Klauss Câmara; do advogado do Clube, Henrique Soares; e de um dos procuradores do atleta, João Guilherme.

Phelipe não escondeu seu contentamento em estender seu vínculo com o Tricolor.

“Estou muito feliz e orgulhoso por continuar num Clube dessa grandeza, onde passei todo o período de formação”, declarou.

O novo contrato do atleta prevê multa de 50 milhões de euros (R$ 223,3 milhões), em caso de negociação com o futebol do exterior. Em caso de negócio com clubes brasileiros, a multa prevista é de R$ 54 milhões.

Treino

Horas depois de conquistar a sua quarta vitória seguida no Brasileirão, sobre o CSA, o grupo do Grêmio voltou ao CT Luiz Carvalho nesta sexta e iniciou os trabalhos para o jogo contra a Chapecoense, no domingo (10), em Chapecó (SC).

Pela primeira vez no G-4 nesta edição do Brasileiro, o Tricolor tem agora o compromisso de manter a posição e avançar em direção ao objetivo de ir direto à fase de grupos da Libertadores 2020. Para o jogo, o técnico Renato Portaluppi não conta com Maicon e Cortez, suspensos por terem recebido o terceiro amarelo.

Os atletas que participaram da maior parte da vitória sobre os alagoanos ficaram apenas no vestiário, fazendo trabalhos de recuperação na academia e na fisioterapia. Em campo, Pepê e Patrick, que entraram durante o jogo, fizeram uma atividade em campo reduzido com os demais. As avaliações do departamentos Médico e de Fisiologia indicarão se algum jogador deve ser preservado contra a Chape por desgaste excessivo.

Caso todos tenham condições, Renato só mudará o time na lateral esquerda, ingressando Juninho Capixaba e no meio, com o provável ingresso de Rômulo na vaga de Maicon. Rômulo, por sinal, não fez o trabalho dessa tarde. O meio campista apenas correu ao lado de Michel.