O Grêmio retoma os preparativos para a decisão das oitavas de final da Libertadores

Após a derrota de sábado para o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro, na manhã passada o grupo do Grêmio se reapresentou no centro de treinamentos Luiz Carvalho. O foco é o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que será realizado nesta terça, na Arena, contra o Estudiantes (Argentina).

O atacante Luan não participou do treino dos titulares, orientado pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes e que teve a sua primeira parte sem acesso permitido à imprensa. A razão para a ausência do jogador não foi informado pela comissão técnica.

Uma provável escalação, no entanto, terá Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Jaílson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton e Jael ou André.

No primeiro confronto, o Tricolor gaúcho foi superado pelos donos da casa por 2 a 1. Com isso, só uma vitória interessa à equipe sob o comando do técnico Renato Portaluppi, seja um placar de 1 a 0 ou com dois gols ou mais gols de diferença. Caso contrário, a vaga às quartas-de final será decidida nos pênaltis.

A partida está marcada para as 21h45min, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Brasileirão

Na noite de sábado, jogando com um time reserva (a fim de poupar titulares para a Libertadores), o Grêmio perdeu para o Atlético-PR por 2 a 1, de virada, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com esse resultado, válido pela vigésima-primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor gaúcho caiu do quarto para o quinto lugar, com 37 pontos – mesmo escore do Palmeiras (que no domingo empatou com o Inter em 0 a 0 no estádio Beira-Rio), mas em desvantagem nos critérios qualificados.

Já o Atlético-PR chegou a 21 pontos e trocou a décima-oitava pela décima-sexta posição, deixando a zona do rebaixamento. O próximo compromisso gremista na competição nacional está marcado para as 16h do próximo sábado, em Porto Alegre, contra o Botafogo (décimo-primeiro colocado, com 25 pontos).

O Mosqueteiro abriu o placar com apenas 8 minutos de bola rolando, em um pênalti convertido pelo meia Cícero. Aos 12 minutos, o atacante Pablo recebeu a bola, dominou, girou o corpo e chutou em curva, empatando para os paranaenses. A virada para os donos da casa aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, com o lateral Jonathan chutando a bola rasteira, no canto de Paulo Victor.

“Foi um jogo parelho”, avaliou o zagueiro Bressan, ao deixar o gramado. “A gente queria somar pontos mas não conseguiu. Temos agora um jogo dificílimo pela Libertadores e o nosso grupo vai querer encarar o próximo jogo para evoluir”.

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Paulo Victor, Leonardo, Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira, Thaciano (Lincoln), Cícero, Marinho (Thonny Anderson), Douglas (Jean Pierre), Pepê e Alisson.

Já o Atlético-PR, sob o comando de Tiago Nunes, escalou Santos, Jonathan, José Ivaldo, Léo Pereira, Renan Lodi, Wellington (Bruno Guimarães), Lucho, Nikão (Bruno Nazário), Raphael Veiga (Márcio Azevedo), Marcinho e Pablo.

Deixe seu comentário: