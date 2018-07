O Grêmio retomou os treinos de olho no duelo em casa contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Ainda “lambendo as feridas” da derrota para o Vasco da Gama no dia anterior, o plantel do Grêmio se reapresentou no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, na Arena, na fria tarde dessa segunda-feira. O foco é a partida contra o São Paulo, em casa, na noite da próxima quinta-feira, pela décima-quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram durante toda a partida no Rio de Janeiro realizaram um trabalho de recuperação e fortalecimento muscular na academia do clube. O lateral Bruno Cortez, que não atuou contra o Vasco, também permaneceu no vestiário. Já aqueles que entraram no decorrer do duelo contra os cariocas foram a campo para um treino técnico.

Após breve aquecimento, eles realizaram atividades utilizando curto espaço de campo. Em um primeiro momento, trabalharam toques de bola em um exercício no qual os atletas Douglas, Maicon e Alisson participaram como coringas, podendo auxiliar os dois times.

O atacante mineiro está em fase final de sua recuperação de lesão sofrida na partida contra o Monagas, na Venezuela, pela Copa Libertadores da América. Também treinaram com os profissionais os atacantes Israel Jr. e Josiel, da categoria Sub-20.

Kannemann

Além da participação do volante Maicon, outra boa notícia foi a presença de Walter Kannemann. O zagueiro argentino treinou normalmente e pode ser uma opção do técnico Renato Portaluppi para a defesa. Os treinos serão retomados nesta terça-feira.

O Mosqueteiro ocupa a sétima posição na tabela, com 23 pontos – mesmo desempenho de Palmeiras (6º) e Atlético-MG (5º) mas em desvantagem nos critérios qualificados. Já o São Paulo (29 pontos) é o vice-líder do Brasileirão, atrás do Flamengo (30 pontos)

