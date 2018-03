O Grêmio se prepara para receber o São Paulo de Rio Grande, em um jogo que poderá “embalar” o Tricolor no Gauchão

Após mais a vitória de domingo sobre o Juventude (2 a 0), resultado que momentaneamente retirou o Grêmio do sufoco no Campeonato Gaúcho, na tarde dessa segunda-feira o plantel tricolor retomou as atividades no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, na Arena. As atenções do time estão voltadas, no curto prazo, para o jogo contra o lanterna São Paulo de Rio Grande, em casa, às 21h45min dessa quarta-feira.

Quem atuou na partida de Caxias do Sul fez trabalhos específicos de regeneração física no vestiário. Já os demais participaram de um treino técnico em campo reduzido, orientado pelo auxiliar Alexandre Mendes e sob o olhar do comandante Renato Portaluppi.

O volante Arthur (que não disputa um jogo oficial desde que se lesionou na final da Copa Libertadores da América, em novembro) não participou da atividade no gramado, ao passo que o atacante Luan (que se recupera de um edema na coxa) correu em torno do campo.

Em oitavo lugar na tabela, a equipe tricolor volta a treinar na tarde desta terça-feira, na Arena. Como já é de praxe nas vésperas de diversos jogos do clube, a primeira parte da atividade terá portões fechados à imprensa.

Autógrafos

Na noite dessa segunda-feira, a a loja GrêmioMania da Arena foi movimentada pela sessão de autógrafos do livro “Reconquista: a Trajetória do Tricampeonato da América”. A publicação da editora Belas Letras inclui textos do jornalista Léo Gerchmann e imagens inéditas do fotógrafo oficial do clube, Lucas Uebel, além de depoimentos, escalações e os gols marcados na campanha que levou o clube ao título continental no ano passado.

Em cerca de duas horas, centenas de torcedores formaram uma longa fila para as assinaturas e “selfies” com os autores e atletas que compareceram ao evento – Marcelo Grohe, Maicon, Ramiro, Jael e Marcelo Oliveira.

