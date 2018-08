O Grêmio treinou abaixo de chuva com o foco voltado para a partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Na tarde chuvosa desta segunda-feira (20), o grupo de jogadores do Grêmio retomou os treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho, já com foco na partida de quarta-feira (22) contra o Cruzeiro, na Arena, pelo Brasileirão. Os atletas receberam folga no domingo passado após a vitória diante do Corinthians, que manteve o Tricolor entre os quatro primeiros colocados da competição nacional.

A atividade desta segunda contou com o trabalho integrado aos jogadores do Grupo de Transição gremista, divididos nos dois campos. Os jogadores que não atuaram em São Paulo realizaram um treinamento coletivo contra a base do time que tem jogado a Copa Wianey Carlet e o Brasileiro de Aspirantes. As novidades deste trabalho foram as plenas participações do volante Michel e do zagueiro Bressan, ambos recuperados de lesão. No final, o placar ficou sem gols na atividade.

Enquanto isso, no outro gramado, dos atletas considerados titulares, Luan, Jaílson e Maicon realizaram um trabalho técnico em espaço reduzido, também contando com jogadores da Transição.

