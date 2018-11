O Grêmio treinou com dúvidas sobre a escalação para o jogo de domingo contra o Vasco

Próximo de enfrentar o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue em busca de aprimoramento para tentar o retorno ao G4, que garante vaga direta à Copa Libertadores da América. A equipe de Geromel e companhia soma 55 pontos – apenas dois a menos que o quarto colocado (São Paulo) – e torce por uma combinação de vitória em casa com uma derrota do São Paulo para o Corinthians.

O técnico Renato Portaluppi comandou um treino na tarde dessa quinta-feira sem indicar o time que receberá o time carioca (décimo-terceiro colocado) na Arena, às 17h deste domingo. Em campo reduzido pela metade, três equipes se enfrentavam ao mesmo tempo durante a sessão preparatória, cada uma delas tentando atacar por uma das três metas pré-estabelecidas.

Dúvidas na escalação

Mais uma vez, o atacante Luan e o zagueiro Kannemann ficaram de fora da atividade, além do volante Ramiro, desfalque de última hora. Eles passaram por atividades físicas combinadas a sessões específicas de fisioterapia, aumentando as dúvidas sobre as suas condições para o duelo contra o Vasco, válido pela trigésima-terceira rodada da competição (de um total de 38).

De posse das informações físicas de cada jogador, Renato programou o treino definitivo para as 9h desta sexta-feira. Neste momento, ele deve colocará no gramado os atletas que iniciarão o primeiro tempo da partida da tarde deste domingo.

