O Grêmio venceu o Estudiantes por 2 a 1, levou o jogo para os pênaltis e se classificou para as quartas de final da Libertadores

O Grêmio está nas quartas de final da Libertadores. Precisando vencer para seguir vivo na competição, o Grêmio recebeu o Estudiantes com casa cheia. Diante de mais de 48 mil torcedores, o Tricolor venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar e levou a partida para os pênaltis, onde venceu por 5 a 3.

O Tricolor abriu o marcador com Everton, logo nos primeiros minutos da partida, aos 6 minutos de jogo com um belíssimo gol de Everton. Ele recebeu um lindo passe de Jael e bateu de forma ainda mais bonita, surpreendendo o goleiro Andujar. A impressão inicial era de que a Arena poderia presenciar mais um belíssimo espetáculo da equipe tricolor.

Só que o Estudiantes tinha planos diferentes. Três minutos depois, Lucas Rodríguez aproveitou uma falha impensável de Pedro Geromel, levou a melhor na dividida e ficou de frente para Marcelo Grohe. Ele só teve o trabalho de deslocar o goleiro gremista para deixar tudo igual.

O Grêmio controlou todo o resto da partida e martelou o tempo inteiro. Mas só conseguiu achar o gol que salvaria a equipe da eliminação praticamente no último lance. Em cobrança de falta de Luan pela esquerda, Alisson, de apenas 1,74m de altura, ganhou de todo mundo no meio da área e cabeceou. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

A definição acabou nos pênaltis. E o time tricolor não poderia ser mais perfeito: converteu as cinco cobranças com Maicon, Everton, Jael, Alisson e André. Marcelo Grohe não pegou nenhum, mas nem precisou já que Gastón Campi mandou sua cobrança muito por cima do travessão.

O próximo jogo do Grêmio é contra o Botafogo, neste sábado (1º), na Arena, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Ficha técnica

Grêmio: Marcelo Grohe, Léo Moura (André), Geromel, Kannemann, Cortez, Jailson (Pepê), Maicon, Ramiro (Alisson), Luan, Everton e Jael. Técnico: Renato Portalppi.

Estudiantes: Andujar, F. Sanchez, F. Noguera, J. Schunke, G. Campi, L. Rodríguez, I. Gomez, R. Braña, I. Erquiaga (Lugüercio), F. Apaolaza (Bazzana), M. Pellegrini (Lattanzio).Técnico: Leandro Benítez.

Arbitragem: Eber Aquino (PAR), auxiliado por Dario Gaona (PAR) e Arnaldo Samaniego (PAR).

Público total: 48.082 torcedores.

