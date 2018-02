O Grêmio venceu o Independiente por 5 a 4 nos pênaltis e é bicampeão da Recopa Sulamericana

Após um jogo sem gols até a prorrogação, o Grêmio venceu o Independiente (Argentina) por um placar de 5 a 4 nos pênaltis, dentro de uma Arena lotada, conquistando assim o bicampeonato da Recopa Sulamericana. O confronto de ida, disputado na semana passada em Buenos Aires, havia terminado com um empate de 1 a 1.

O jogo foi tenso e com chances claras não convertidas de ambos os lados, apesar dos portenhos atuarem com um jogador a menos por 60 minutos do tempo regulamentar, mais os 30 da prorrogação, devido à expulsão de Amorebieta. A falta em Luan, que originou o cartão vermelho, aliás, foi analisada com o recurso do árbitro de vídeo.

A série de cobranças foi marcada pela eficiência dos atletas escalados para a missão em ambos os lados, fazendo com que o título fosse decidido na última cobrança. Para os donos da casa, estufaram as redes Maicon, Cícero, Jael, Éverton e Luan. Já os visitantes marcaram com Gaibor, Meza, Domingo e Silvio Romero, mas a quinta penalidade – a cargo de Martíns Benitez, esbarrou nas mãos do goleiro Marcelo Grohe.

Este é o terceiro título expressivo do clube sob o comando do técnico Renato Portaluppi, que assumiu o cargo em setembro de 2016, em sua terceira passagem pelo clube. Desde então, a sala de troféus do estádio do bairro Humaitá já ostenta a Copa do Brasil daquele ano, a Libertadores da América do ano passado e, agora, a Recopa Sulamericana.

A primeira vez em que o Tricolor gaúcho venceu o torneio ocorreu no dia 7 de abril de 1996, diante do mesmo Independiente, campeão da Supercopa (que seria extinta no ano seguinte). O time, então bi da Libertadores (em 1995) sob o comando de Luiz Felipe Scolari, venceu o adversário argentino por 4 a 1, em jogo único disputado no estádio da Universidade de Kobe (Japão). Os gols gremistas foram marcados por Jardel, Carlos Miguel, Adílson e Paulo Nunes, ao passo que Burruchaga descontou para os portenhos.

Escalações

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Marcelo Grohe, Léo Moura (Paulo Miranda), Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Maicon, Jailson (Jael), Alisson (Maicosuel), Luan, Everton e Cícero.

Já o Independiente, sob o comando de Ariel Holan, escalou Campaña, Bustos (Jonas Gutierrez), Alan Franco, Amorebieta (expulso), Gastón Silva, Gaibor, Diego Rodríguez (Martín Benítez), Domingo, Menéndez (Silvio Romero), Meza e Leandro Fernández (Figal).

Gauchão

O próximo compromisso tricolor está marcado para as 19h deste sábado, na Arena, contra o Novo Hamburgo, pela nova rodada do Campeonato Gaúcho. Ambas estão em situação delicada na tabela: enquanto o clube do Vale do Sinos ocupa a décima colocação, com 6 pontos, o Mosqueteiro amarga a lanterna, com apenas quatro pontos.

A conquista da Recopa Sulamericana pode servir de estímulo para o clube superar o mau momento na competição regional. Os comandados de Renato têm quatro rodadas para evitar o rebaixamento no Gauchao – situação que, além de inédita, seria inusitada para uma agremiação que acaba de erguer mais uma taça.

Em seguida, o Tricolor ainda tem pela frente a estreia na Libertadores de 2018. A equipe entra em campo na próxima terça-feira, às 19h15min, para enfrentar o Defensor (Uruguai), no estádio Luis Franzini, em Montevidéu.

