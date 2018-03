O gremista Luan foi coroado o Rei da América de 2017

Rei está coroado. No início da tarde dessa quarta-feira, no Uruguai, Luan recebeu pessoalmente a premiação de Rei da América 2017 do jornal uruguaio El Pais. No último 31 de dezembro, o jornal divulgou o resultado da enquete com 49,4% dos votos para o camisa 7 do Tricolor. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, acompanhou a premiação ao lado do atacante. Também prestigiaram o evento o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Wilmar Valdez e Guillermo Scheck, diretor do El Pais.

Com o prêmio, Luan entra no grupo seleto de outros seis brasileiros que já foram coroados Rei da América: Bebeto, Raí, Cafú, Romário, Neymar, duas vezes e Ronaldinho. Conforme destacou o Ovación, braço esportivo do El Pais, “agora é a vez de Luan”. No evento, Cristian Rodríguez – que passou pelo Grêmio em 2015 – recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Uruguaio em 2017.

Além das premiações individuais, Peñarol e Defensor foram coroados como melhores equipes de 2017. Os dois clubes receberam 28 votos, cada, e dividiram a distinção. Tite, melhor técnico da América do Sul, não pode comparecer.

Esta foi a 32ª edição do prêmio Rei da América, que começou em 1986 e tornou-se o mais alto reconhecimento que um jogador pode ter no continente. Bebeto foi o primeiro brasileiro a ganhar, em 1989. Campeão da Recopa já em fevereiro e com presença garantida na Conmebol Libertadores, Luan entra agora na briga para igualar Neymar com dois títulos.

“Importante. Poucos brasileiros conseguiram isso, ser mais um entre poucos. Fico muito feliz, não só pelo ano que tive ano passado, mas pelo coletivo, por a gente ter conquistado o título, que foi o mais importante. No final do ano ter sido coroado com esse prêmio foi perfeito e espero que esse ano a gente possa conquistar títulos e ganhar mais prêmios individuais”, disse o gremista.

