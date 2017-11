O grupo Caoa investirá 6 bilhões de reais para tornar a montadora chinesa Chery conhecida no Brasil

Depois de pagar US$ 60 milhões por 50% das operações da montadora chinesa Chery no Brasil, o grupo Caoa inicia uma ofensiva para tornar a marca mais atraente e conhecida aos brasileiros. Para isso, diz o presidente da Caoa, Mauro Correia, serão investidos cerca de R$ 6 bilhões em marketing e na ampliação da rede de concessionárias da marca. Hoje, a Chery tem apenas 20 revendas no país, e a meta da Caoa é ter uma rede de mais de cem em cinco anos.

“Para alcançarmos 5% do mercado até 2022 (como prevê o planejamento estratégico do grupo) temos que investir muito na venda e principalmente no pós-venda. Mostrar ao brasileiro os bons produtos que a Chery tem no mundo. É uma meta audaciosa? Sim, é, mas factível”, diz Correia.

Fábrica hoje só monta 30 carros ao dia

As negociações entre a Caoa e a Chery duraram mais de um ano. Segundo Luis Curi, vice-presidente da Chery Brasil, desde que a montadora chinesa abriu a fábrica em Jacareí, no interior de São Paulo, em 2014, a intenção dos chineses era buscar um parceiro local forte, especialmente na área de distribuição.

“Precisávamos de um empresa que conhecesse o mercado e fomos em busca dela. As negociações (com a Caoa) começaram em abril de 2016, e conversamos somente com a Caoa”, diz o executivo, que reconhece que a marca enfrentou problemas com os clientes. “Nesse período, tivemos problemas com o pós-venda, uma das razões, entre outras, que o negócio não foi satisfatório no Brasil.”

A Chery detém modesto 0,2% de participação no mercado brasileiro. Este ano, até outubro, tinha vendido pouco mais de 3 mil unidades no país. Sua fábrica, com capacidade para 100 mil veículos por ano, monta atualmente 30 carros por dia.

O presidente da Caoa afirma que todos os planos da antiga gestão estão sendo revistos e a expectativa é que o planejamento estratégico da “nova companhia” esteja pronto até o início de 2018. Serão definidas quais famílias de carros serão montadas nas duas fábricas que o grupo terá no Brasil: além de Jacareí, a Caoa tem uma unidade em Anápolis (GO), onde monta alguns modelos da Hyundai vendidos no país. A fábrica goiana tem capacidade instalada para 80 mil unidades em um turno de produção e, atualmente, trabalha com 60% de ociosidade.

“Todo o portfólio será reavaliado. A ideia é atendermos todos os segmentos de mercado”, diz Correia.

Antes da fusão, a Chery planejava produzir mais modelos SUVs em Jacareí. Hoje, a montadora chinesa fabrica um carro de entrada, o QQ, e um sedã, o Celer. Outro plano era tornar a unidade brasileira a base de exportação para países com os quais o Brasil tem acordos comerciais, como os do Mercosul e o México. “Tudo será revisto”, avisa Correia.

Riscos na parceria com a Hyundai

O executivo negou que a fusão com a Chery seja um movimento da Caoa para se fortalecer caso a Hyundai Brasil queira administrar toda a operação da marca no país. Fontes do mercado, no entanto, dão conta de que a subsidiária local da montadora sul-coreana já teria decidido retomar o comando total da operação no Brasil. O primeiro passo seria passar ela própria a produzir os modelos IX-35 e o New Tucson — que são montados pela Caoa.

“A Chery será mais uma marca que teremos em nosso portfólio. O negócio não aconteceu porque poderemos perder uma marca”, diz Correia. Desde 1999, a Caoa é a representante oficial da Hyundai no Brasil. Em 2012, a sul-coreana investiu em uma operação própria e abriu uma fábrica para produzir um carro de entrada, o HB20.

