O grupo de atletas gremistas treinou em duas frentes nesta quarta

O grupo de atletas do Grêmio trabalhou em duas frentes no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, na tarde desta quarta-feira (13), na sequência de ajustes para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco é a partida na Arena diante do líder Flamengo, no domingo (17), às 16h.

Para buscar a sexta vitória consecutiva na competição e a manutenção no G4, os jogadores que atuaram na última rodada em Chapecó fizeram uma atividade técnica em espaço reduzido, com a participação de garotos do elenco sub-20, na área do gramado auxiliar. Dentro de campo, os demais jogadores efetuaram um trabalho coletivo contra o time base do Sub-20 que jogará a Copa Ipiranga.

A equipe profissional foi composta por: Paulo Victor; Léo Moura (Galhardo), Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez (Juninho Capixaba); Darlan (Michel) e Isaque; Ferreira, Patrick e Pepê; André. A escalação da Sub-20 teve: Brenno; Vanderson, João Marcelo, Emanuel e Kazu; Lucas Araújo, Frizzo; Guilherme Azevedo, Léo Chú e Felipe Vizeu (Rildo); Da Silva (Victor Bobsin). Em dois tempos de 25 minutos, Ferreira (2), André (3), Pepê (2) e Patrick marcaram os gols na movimentação, que contou com a volta de Michel na segunda parte, após uma semana sem trabalhar com bola.

Paulo Miranda

Depois de um período afastado de quatro meses, o zagueiro Paulo Miranda vem demonstrando boa evolução após recuperar-se de lesão. Na atual temporada, o jogador vestiu a camisa do tricolor gaúcho em 21 oportunidades e venceu 11 jogos, empatou 6 e sofreu apenas 4 derrotas. Seu aproveitamento é de 61,9% em 2019.

No Campeonato Gaúcho, competição que o atleta teve sequência na equipe titular, foi líder entre os zagueiros em passes certos, com 401 acertos e aproveitamento de 96.9% no quesito. Além disso, liderou as estatísticas em rebatidas no Grêmio com 58 e média de 7,3 por partida.