O Grupo Japesca celebra seus bons resultados em 2018. Integram a empresa a tradicional Peixaria Japesca, instalada em área nobre do Mercado Público de Porto Alegre, além de uma rede de franquias com a marca Temakeria Japesca, somadas a uma distribuidora de Pescados na zona sul do Estado.

Apesar do cenário de dificuldades que o País vem enfrentando, o exercício anterior foi positivo para o Grupo, que expandiu a rede de Temakeria, saindo de 12 para 16 lojas na Capital e Região Metropolitana (Alvorada, Gravataí e Vale dos Sinos). A última unidade abriu suas portas no segundo semestre, em São Leopoldo, contribuindo para a consolidação da franquia, que deverá apostar novas fichas na região de Novo Hamburgo, ainda em 2019, com mais uma loja chegando à região.

Segundo o CEO do Grupo, Gabriel Mendo da Cunha, “a marca é forte no Vale dos Sinos e o retorno está acima da expectativa”. O crescimento da rede chega a 30% em 2018 e deverá, pelo menos, repetir este resultado em 2019. Já na Peixaria, o crescimento chegou a 10% sobre o ano anterior e as vendas deverão crescer, até porque novos produtos e serviços estão sendo aguardados para agradar em cheio o consumidor em uma das datas fortes do calendário do varejo para o Grupo, a Páscoa. Cortes especiais, eficiência em atendimento e serviços, tele-entrega diferenciada compõe o mix de opções que a Peixaria começa a desenhar para a Semana Santa. Além disso, Gabriel adianta que os planos vão além da Peixaria, pois o Grupo foca, no momento, em pesquisas sobre o que o segmento tem a oferecer no mundo todo, visando a modernização de suas operações como um todo.

