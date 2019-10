O grupo Spice Girls cancelou parte da turnê após briga

Depois de causar euforia entre os fãs ao anunciar uma turnê especial, as Spice Girls trazem más notícias. De acordo com o jornal britânico The Sun, o grupo cancelou parte de suas apresentações por conta de desentendimentos entre Geri e Mel B.

Geri estaria irritada por Mel B ter anunciado em um show no estádio de Wembley, em junho, que elas iriam fazer uma turnê pela Austrália. Agora, tanto os shows neste país quando os shows em Las Vegas (Estados Unidos) estão cancelados.

“Os shows no Reino Unido foram especiais e Geri deixou claro que ela simplesmente não levaria adiante a turnê”, disse uma fonte ao jornal. “Ela [Mel B] é uma verdadeira personagem e há muito tempo entra em conflito com Geri, que decidiu que não valia a pena continuar, pois as coisas poderiam realmente se tornar explosivas.”

“Geri estava inflexível quanto ao fato de que grandes compromissos no exterior só valeriam a pena se fossem financeiramente lucrativos. Mas o pagamento de uma passagem [por Las Vegas/Austrália] seria muito menor do que o dos shows no Reino Unido e significaria que as meninas ficariam longe de suas famílias e outros trabalhos por um período prolongado”, acrescentou a fonte.

Ao cancelar parte da turnê, as Spice Girls deixam de faturar cerca de 50 milhões de libras (cerca de R$ 252 milhões).

“A vida em família é realmente importante para todas elas e elas estavam preocupadas com como seriam capazes de fazer com que tudo isso funcionasse.”

Victoria Beckham

Victoria Beckham nos últimos anos tem investido em looks clássicos e monocromáticos, algo bem no estilo inglês. Mas, nem sempre foi assim. Quando começou a carreira com as Spice Girls, em 1994, ela apostava em roupas curtas, extravagantes, bronzeado power e cabelo dos mais variados.

Apesar de não ter participado do retorno da banda, Victoria demonstrou mais uma vez o carinho pela banda ao falar sobre assunto em entrevista ao “This Morning”.

A estilista confessou que o figurino preferido daquela época foi o escolhido no videoclipe “Goodbye”, de 1998.

“Estava grávida do Brooklyn [primogênito com David Beckham], tinha um corte de cabelo curto e estava usando um vestido super chique da Jil Sander, com uma maquiagem muito natural”, lembrou. “Estava naquela fase da gravidez em que as mulheres tem aquele brilho especial. Foi muito natural, e quando olho para o vídeo eu sempre fico feliz porque tinha o meu pequeno Brooklyn na barriga”, continuou.

