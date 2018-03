O grupo terrorista Boko Haram libertou 76 meninas em uma cidade na Nigéria

O grupo terrorista islâmico Boko Haram libertou nesta quarta-feira (21) 76 das 110 meninas que haviam sequestradas em fevereiro em Dapchi, cidade no nordeste da Nigéria, de acordo com o governo.

O Ministério da Informação e Cultura da Nigéria, Alhaji Lai Mohammed, informou que não foi pago resgate.

“O governo tinha um claro entendimento de que a violência e o confronto não seriam a saída, pois poderiam colocar em risco a vida das meninas. Por isso, uma abordagem não violenta era a opção preferida”, afirmou Mohammed.

A “única condição” imposta pelos extremistas foi de libertá-las sem a presença militar na cidade de Dapchi.

O pai de uma delas disse que os extremistas entraram na cidade em uma carreata durante madrugada, entregaram as meninas à comunidade e fugiram logo em seguida. As meninas pareciam abatidas e cansadas.

Embora as autoridades não confirmem, familiares disseram que uma estudante morreu em cativeiro e cinco permanecem com os sequestradores. É possível que o número de meninas libertadas seja maior já que elas procuraram diretamente as famílias.

Integrantes do grupo extremista fortemente armados invadiram o colégio Girls Science Secondary School, em 19 de fevereiro. No momento do ataque havia 710 alunas no internato, que recebe jovens a partir de 11 anos de idade.

Moradores disseram que milicianos do grupo extremista nigeriano, fortemente armados, atacaram atirando para o alto e detonaram granadas.

De acordo com testemunhas, o Boko Haram deixou as meninas no centro da cidade, com um recado para as famílias: “não enviem mais suas filhas para escolas”. O Boko Haram é uma organização radical sunita que atual principalmente no norte da Nigéria e é aliada do EI (Estado Islâmico).

Uma de suas principais ideologias é proibir que mulheres tenham acesso à educação. Boko Haram significa “a educação ocidental é proibida”, e a organização quer instituir a sharia (lei islâmica) no País.

Em 2014, o Boko Hara sequestrou 276 garotas em Chibok, e cerca de 100 nunca voltaram para suas famílias.

Chibok

Na terça-feira (20), a Anistia Internacional acusou o Exército nigeriano de ter sido informado do deslocamento dos combatentes na região de Dapchi pouco antes do sequestro coletivo e de não ter reagido a tempo.

Esse drama se desenrolou em circunstâncias quase idênticas às do sequestro de Chibok, em abril de 2014, onde mais de 200 estudantes foram sequestradas. O episódio causou comoção mundial.

Uma centena delas conseguiu escapar, e muitas foram libertadas ao fim de negociações com o governo e de troca por prisioneiros. Quatro anos após seu sequestro, mais de 100 permanecem desaparecidas.

Em janeiro passado, algumas foram vistas em um vídeo divulgado pelo grupo. Nele, garantiam que “não voltariam, pela graça de Deus”.

Embora o Exército e as autoridades nigerianas não se cansem de repetir que o Boko Haram está “tecnicamente derrotado”, esse trágico evento expõe as graves deficiências de segurança no nordeste do país.

