O homem que incitou o assassinato do príncipe George foi condenado à prisão perpétua

Um tribunal britânico condenou, na sexta-feira (13), à prisão perpétua, passível de revisão após 25 anos, um homem que incitou ao assassinato do príncipe George da Inglaterra quando ele estava na creche.

Husnain Rashid, de 32 anos, usou uma conversa na plataforma de mensagens Telegram, em outubro de 2017, para pedir a seus interlocutores que atentassem contra o príncipe de quatro anos, terceiro na linha de sucessão ao trono. Também publicou sugestões sobre estádios de futebol vulneráveis a atentados.

“A mensagem era clara: forneceu o nome e o endereço da escola do príncipe George, uma imagem da escola do príncipe George, e a instrução ou ameaça de que o príncipe George e outros membros da família real tinham de ser vistos como alvos em potencial”, disse o juiz Andrew Lees ao ler a sentença. O julgamento aconteceu no tribunal de Woolwich, em Londres.

Bronca da babá

Nem o futuro rei da Inglaterra escapa de levar broncas. A prova disso está em um vídeo postado em várias contas no Instagram na última quinta (12) e misteriosamente deletado de todas em questão de horas – no qual o príncipe George aparece sendo repreendido pela babá Maria Borrallo.

O “incidente” aconteceu no Palácio de Buckingham, onde ele e sua irmã, a princesa Charlotte, estiveram na última terça (10) para assistir de camarote o sobrevoo de quase 100 aeronaves sobre a residência oficial da rainha Elizabeth 2ª como parte das comemorações pelos 100 anos da Força Aérea Britânica.

Os pais do principezinho, Kate Middleton e William, assistiram a tudo na sacada do palácio, junto com outros membros da família real. Já Charlotte e George testemunharam o momento de uma janela ao lado, e no filminho o pequeno pode ser visto bastante animado e fazendo caretas, razão pela qual levou o corretivo de Maria. Em seguida, ele é retirado do local por Catherine Quinn, a assistente pessoal de Kate.

Maria, que é espanhola, foi contratada no ano passado para cuidar dos dois, porém com a tarefa específica de dar especial atenção a George, já que o fardo que o aguarda não é das mais fáceis de se carregar e exige cuidados diferenciados desde a infância. Ela tem carta branca de Kate e William para educar os herdeiros deles como achar melhor e inclusive lhes ensinou algumas palavras de espanhol.

