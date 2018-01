O homem suspeito de ejacular na perna de uma adolescente foi colocado em liberdade

O homem preso por suspeita de ejacular na perna de uma adolescente de 16 anos, dentro de um ônibus da linha Tabocal, na tarde de sexta-feira (26) em Santarém, Oeste do Pará, foi colocado em liberdade enquanto a polícia aguarda o resultado de exames de material biológico. As informações são do portal de notícias G1.

Segundo o delegado de Polícia Civil Nelson Silva, a adolescente contou que viajava de pé no ônibus e o suspeito também, quando tudo aconteceu. “A vítima disse em depoimento que só percebeu que o suspeito tinha ejaculado na perna dela quando olhou para trás e viu que ele estava fechando o zíper. Ela usou uma toalha para se limpar e essa toalha com sêmen foi encaminhada ao CPC para exame”, informou.

Uma amostra de sangue do suspeito também foi coletada para comparar com o material depositado na toalha. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado na 16ª Seccional de Polícia Civil por ofensa ao pudor. O suspeito responderá, por enquanto, junto ao Juizado Especial Criminal.

O suspeito identificado como Zirlando Alves da Silva, 33 anos, disse que é professor e negou ter ejaculado na perna da adolescente. “Eu fui pego de surpresa com esse acontecimento. Eu vim até a cidade para saber do resultado do processo seletivo e aconteceu essa infelicidade. Mas não procede isso que a menina está falando. Eu não fiz isso, até porque não tenho necessidade. Tenho família, inclusive um bebezinho que depende de mim”, declarou Zirlando.

