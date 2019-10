O Hospital de Pronto Socorro solicita doação de sangue tipo O

O HPS (Hospital de Pronto Socorro) necessita de doação de sangue do tipo O, positivo e negativo. A doação deve ser feita no Hemocentro do Estado (avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon), em Porto Alegre. A necessidade ocorre em função do atendimento de dois pacientes que estão em estado grave e não têm familiares doadores.

Ao fazer a doação, o doador precisa informar que o sangue é para o HPS. O Hemocentro atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto em feriados).

Orientações para doar sangue:

– Pessoas entre 18 e 65 anos em bom estado de saúde, que não tenham tido hepatite depois dos 10 anos.

– Pesar acima de 50 quilos, descontando o vestuário.

– Estar alimentado e não fazer exercícios físicos antes da doação.

– Evitar fumar duas horas antes da doação.

– Não ser usuário de drogas e não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

– Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação. A qualidade do sono é importante, por isso, plantonistas não devem doar sangue no dia em que saírem do plantão.

– Não ter colocado piercing ou feito tatuagem nos últimos 12 meses.

– Não ter realizado endoscopia nos últimos 12 meses.

No momento da doação, é necessário apresentar um dos seguintes documentos com foto: carteira de identidade, profissional, habilitação ou passaporte.

