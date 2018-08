O Hospital Dom João Becker de Gravataí foi oficialmente transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Uma data para ficar na história de Gravataí: 31 de julho de 2018, o dia em que a Santa Casa de Misericórdia assumiu o controle do Hospital Dom João Becker, em solenidade no auditório do colégio Dom Feliciano. Principal avalista da transação, a prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Saúde, garantiu o aporte de mais R$ 10 milhões/ano ao contrato de prestação de serviço entre o Becker e o município, elevando o repasse anual para R$ 45 milhões, que corresponde ao atendimento dos pacientes do SUS. A nova administração assume o hospital já nesta quarta-feira (1º).

Durante a cerimônia, o prefeito de Gravataí, Marco Alba, classificou o momento como “um dos mais importantes e históricos” desses seis anos que ele está à frente da gestão municipal, parabenizando a Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria pelos 60 anos de dedicação, amor e respeito ao ser humano e à comunidade gravataiense. “A Santa Casa é uma entidade especialista, com plenas capacidades de atender às nossas expectativas de inovar, ampliar e qualificar o atendimento à sociedade, uma vez que possui expertise em gestão dentro de uma área que cuida do ser humano, que é a saúde”, destacou Marco Alba.

O prefeito destacou ainda a importância da integração de toda a rede municipal de saúde a partir da nova gestão do hospital: “É um esforço conjunto, no qual nosso governo se insere, que vale a pena para bem atender àqueles que não estão nesta sala. Que seja eficiente e dê respostas com qualidade nos serviços oferecidos à população.

Já o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Englert, agradeceu pela confiança da Sociedade de Educação e Caridade, instituição mantenedora do Becker, e frisou que este será o oitavo hospital da rede (junto com Santa Clara, São José, Pereira Filho, São Francisco, Santa Rita, Santo Antônio e Dom Vicente Scherer). Também mencionou que são mantidos 1.300 leitos nos hospitais e fazem parte do corpo profissional da rede da Santa Casa 7.300 colaboradores.

Deixe seu comentário: