O IBGE inicia a Pesquisa Nacional de Saúde e deve visitar mais de 100 mil domicílios

Nesta segunda-feira (26), cerca de 1.500 agentes de pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) começaram a visitar 108 mil domicílios em mais de 2 mil municípios de todo o País. A coleta da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) irá até fevereiro de 2020 e os primeiros resultados estão previstos para serem divulgados em 2021. O objetivo é fazer um retrato da saúde e do bem-estar da população brasileira. As informações são do IBGE.

“A PNS tem vários objetivos específicos e um grande objetivo geral, que é avaliar do estado de saúde da população brasileira, além de medir a incidência das doenças crônicas, que estão entre as causas de mortalidade mais frequentes do país”, destaca a gerente da pesquisa, Maria Lucia Vieira.

Nesta, que é a segunda edição da pesquisa, a PNS traz novos temas, além dos que foram investigados em 2013. Entre as novidades estão o módulo de questões sobre paternidade e exames pré-natal, direcionado aos homens e o de atividade sexual, para moradores maiores de 18 anos, com perguntas sobre o uso de preservativos e a idade em que a pessoa teve sua primeira relação. Além disso, seguindo recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2019, foram incluídas perguntas para detectar condições insalubres no ambiente de trabalho dos entrevistados.

No módulo sobre violência, que já estava na edição anterior, a PNS de 2019 vai perguntar, também, se a agressão foi física, sexual ou psicológica. A pesquisa coleta, ainda, os dados antropométricos de um dos moradores dos domicílios visitados, para detectar a incidência de obesidade e estabelecer os padrões de peso e altura da população.

Os primeiros resultados da pesquisa estão previstos para serem divulgados em 2021, com detalhamentos para unidades da federação, regiões metropolitanas e municípios das capitais. A PNS é resultado de um convênio do instituto com o Ministério da Saúde e tem o apoio a OIT.

Todas as informações obtidas pela PNS são confidenciais. A privacidade dos entrevistados é garantida pela lei do sigilo da informação estatística (Lei nº5534) e os dados pesquisados só podem ser utilizadas para fins estatísticos.

Os agentes de pesquisa do IBGE usam crachá e equipamento eletrônico de coleta de dados. Os moradores poderão confirmar a identidade do entrevistador em ligação telefônica gratuita para 0800-721-8181.

A primeira parte do questionário da PNS 2019 captará informações de todos os moradores. Na segunda parte, um morador de 15 anos ou mais de idade será selecionado para responder um conjunto específico de perguntas e ter seus dados antropométricos coletados.

A previsão é que a pesquisa seja realizada a cada cinco anos, com detalhamento nos níveis Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas que contenham os municípios das capitais e municípios das capitais.

