O impeachment não influencia as ações contra a chapa de Dilma e Michel Temer, diz relator

O novo corregedor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Herman Benjamin, disse nessa terça-feira que o processo de impeachment em julgamento no Senado não terá influência sobre as ações que pedem à Justiça Eleitoral a cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer (e de seus respectivos mandatos), vencedora do pleito de 2014.

Benjamin herdará a relatoria das quatro ações apresentadas pelo PSDB, questionando a dobradinha PT-PMDB por abuso de poder político e econômico. O pressuposto é de que Dilma e Temer foram beneficiados com dinheiro desviado da Petrobras – fato investigado pela Operação Lava-Jato.

Afastamento

Mesmo que o impeachment de Dilma se confirme, o TSE terá que decidir as acusações relacionadas a Temer. Se a petista escapar do processo no Senado, ainda poderá haver discussão sobre a perda do cargo de ambos, por meio ação eleitoral.

“Os dois processos são separados porque os fatos investigados pelo Congresso Nacional são diferentes dos apurados pelo TSE”, frisou o relator. “Não há convergência ou divergência.”

Para Herman, antes de discutir a divisão das condutas de Dilma e Temer, é preciso examinar os fatos e saber se há provas suficientes de fraudes, por meio de um julgamento técnico. (AG)

Comentários