O Índice de Atividade Econômica calculado pelo Banco Central avançou 0,3% no Rio Grande do Sul

Considerado uma espécie de “termômetro” do crescimento, o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) avançou 0,3% no Rio Grande do Sul em maio, na comparação com o mês anterior. Esse registro positivo ocorre após dois meses consecutivos de retração do indicador no Estado.

O índice ficou abaixo da média nacional (0,5%), mas no acumulado de janeiro a maio a economia gaúcha avançou 4%, melhor desempenho dentre os 13 Estados pesquisados pelo BC, se levado em conta o mesmo período no ano passado. Na média nacional, a alta chegou a 0,94%.

“Os números nos dão entusiasmo em relação ao futuro do Estado”, declarou nessa quarta-feira o governador Eduardo Leite: “Isso nos deixa confiantes de que temos potencial econômico para gerar empregos e crescimento. Ele também voltou a enaltecer as reformas em andamento nas esferas nacional (Previdência) e local (privatizações, concessões e outras medidas).

Na avaliação do economista Martinho Lazzari, pesquisador do DEE (Departamento de Economia e Estatística) da Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), os índices positivos foram puxados sobretudo pelos resultados da indústria (crescimento de 8,9% nos cinco primeiros meses do ano) e do varejo (4,4%), além da recuperação da produção agropecuária, principalmente da soja, confirmados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Sistemática

O IBC-Br avalia, mensalmente, a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a Selic (taxa básica de juros). Esse índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três mais importantes setores da economia: indústria, comércio/serviços e agropecuária, bem como o volume de impostos.

A criação do indicador pelo BC levou em conta a necessidade de antecipar, por aproximação, o comportamento da atividade econômica, já que o PIB (Produto Interno Produto, calculado pelo IBGE) é o parâmetro oficial, mas a sua divulgação é feita de forma trimestral.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: