O Instagram admitiu problemas no sistema operacional Android

O Instagram apresentou instabilidade, desde a noite de segunda-feira (4), para alguns dispositivos móveis com sistema operacional Android. Através de seu perfil no Twitter (@instagram), a empresa lamentou a falha e pediu para usuários reinstalarem ou atualizarem o aplicativo. Ainda na manhã desta terça-feira (5), alguns usuários receberam a mensagem de erro “Instagram apresenta falhas continuamente”.

Nas redes sociais, muitos internautas tentavam entender o que houve com o aplicativo. Outros ficaram revoltados e ainda teve gente que criou memes.

“Houve um problema fazendo com que o aplicativo Instagram falhasse em dispositivos Android. Lamentamos, e as coisas estão resolvidas! Se você ainda estiver enfrentando problemas, Tente reinstalar ou atualizar seu aplicativo.”

Algoritmo

O Instagram vem causando muitos desentendimentos entre os usuários e algoritmos, pois há algum tempo deixou de seguir a ordem cronológica na exibição das fotos no feed. Segundo alguns usuários, principalmente aqueles que dependem da plataforma como forma de trabalho, como marcas ou os conhecidos como “influencers”, as publicações não são mais entregues a todos que os seguem.

A mudança tão odiada do Instagram, no entanto, trouxe vantagens para a empresa, que agora diz que se passa mais tempo navegando pelo aplicativo. Como consequência, então, cerca de 90% das postagens de pessoas seguidas são entregues a praticamente todos os usuários.

O motivo desta mudança nunca havia sido divulgada explicitamente pela companhia, até dias atrás, quando a rede social convidou um grupo de repórteres em seu novo escritório em São Francisco, na Califórnia, e explicou como seus algoritmos funcionam.

Segundo o Instagram, a plataforma depende do aprendizado de máquina para decidir o que será exibido ou não. A tecnologia, então, se baseia no comportamento passado do usuário para criar um feed único para cada pessoa. É por esse motivo que, por exemplo, caso duas contas sigam exatamente os mesmos usuários, o feed nunca será igual.

São três fatores de extrema relevância que vão determinar o que vai aparecer no seu feed: interesse, caráter recente e relacionamento: em relação ao interesse, o Instagram vai analisar o seu comportamento; ou seja, quais fotos você curtiu e interagiu para determinar o que vai ser mais importante e que precisa ser mostrado no topo. Conforme a suposta relevância para cada usuário, as postagens vão sendo exibidas na sequência.

No caráter recente, a plataforma prioriza as publicações com datas relevantes e não as que tenham mais de uma semana, por exemplo.

Na questão do relacionamento, o Instagram vai considerar o quão próxima a pessoa é de você, priorizando suas postagens. Estarão sempre no topo, por exemplo, fotos de pessoas que você sempre comenta nas fotos, publicações em que são marcados juntos, entre outras interações.

A rede social ainda destacou três fatores adicionais que são capazes de influenciar o ranking: a frequência em que o usuário visita o Instagram; a quantidade de contas seguidas, sendo então preciso fazer “escolhas” de um grande catálogo de usuários; e o tempo em que as pessoas passam dentro da plataforma.

