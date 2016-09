O Instagram agora permite que as pessoas aproximem as imagens para ver fotos e vídeos

O Instagram começou a habilitar a função zoom em seu feed. Com ela, as pessoas podem aproximar a imagem para ver detalhes de fotos ou vídeos. A liberação da ferramenta vem ocorrendo de forma gradual, informou a empresa, em um comunicado.

A atualização já está disponível para o sistema operacional iOS, da Apple, e, nos próximos dias, deve chegar ao Android. Como na maioria dos aplicativos que já disponibilizam o recurso, o zoom no Instagram é feito através do toque com dois dedos na tela.

Novo feed e modo história.

O aplicativo de fotos on-line vem passando por mudanças nos últimos meses para se adequar ao mercado. Na maior delas, a mais significativa desde o lançamento em 2010, o aplicativo passou a organizar fotos e vídeos com base na relevância, e não mais nas publicações mais recentes, em um sistema semelhante ao aplicado pelo Facebook.

O Instagram também lançou o “modo história” para “fotos e vídeos da vida real”, que se autodestroem dentro de 24 horas. O recurso é parecido ao oferecido pelo Snapchat.

O Instagram deve estrear ainda um mecanismo de sugestão de perfis que a pessoa não segue na rede social para a função Instagram Stories. Contas sugeridas serão listadas de acordo com pessoas que o perfil já segue e com assuntos do seu interesse, em análise baseada em fotos curtidas, por exemplo.

A ideia é estimular a criação de novos posts ao feed do Stories na rede social de fotos. A novidade será localizada em uma nova aba na guia Explorar, seção popular no app que recentemente recebeu vídeos.

Diferenças.

A área de perfis sugeridos para seguir deverá ser a primeira grande diferença entre o Instagram Stories e o Snapchat. O primeiro é acusado de copiar o rival ao ter lançado a nova função no começo de agosto com um feed contendo vídeos e fotos que se autodestroem.

O Instagram ainda não divulgou quantos usuários já aderiram ao “modo história” desde o lançamento, mas se mantém otimista. “Estamos muito animados ao ver o quanto [a novidade] pegou rápido, seja com usuários diários ou celebridades e marcas”, contou o CEO do Instagram, Kevin Systrom.

Snapchat.

Considerado uma cópia do Snapchat, o Instagram Stories ainda se mantém atrás ao menos em termos de recursos. A nova função, por exemplo, não oferece por enquanto os famosos filtros (lenses) em realidade aumentada do mensageiro rival, além dos filtros geográficos e outros recursos que usuários podem usar nos vídeos e fotos antes de serem compartilhados.

Vale lembrar que o Snapchat lançou recentemente também o Snapchat Memories, um recurso que incrementa o Stories ao permitir compartilhar não só vídeos e fotos capturados na hora, mas qualquer conteúdo já presente na galeria do smartphone. Essa é uma vantagem ainda indisponível na função Stories do Instagram.

