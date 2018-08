O Instagram agora permite que qualquer usuário tenha conta verificada

Se você sempre sonhou em ter uma conta verificada no Instagram, mas nunca teve seguidor o suficiente pra isso, pode comemorar porque esse momento é todo seu. A partir de agora, uma nova atualização do aplicativo permitirá que qualquer pessoa tenha uma conta com o famoso selinho azul. Sim, chegou a sua vez de ser uma blogueira de sucesso.

Para solicitar é bem simples, basta entrar nas configurações do seu perfil e selecionar a opção “solicitar verificação”. Depois disso, você precisará digitar o seu nome completo e enviar uma foto de qualquer documento que comprove sua identidade, tipo RG, passaporte ou carteira de habilitação.

Porém, importante ressaltar que pedir a solicitação não significa que você conseguirá com certeza. Além disso, perfis marcados como conta comercial não podem fazer a solicitação, apenas quem estiver marcado como pessoal mesmo.

Recursos

O aplicativo do Instagram ganhará novos recursos nas suas versões para Android e iPhone. As novidades ajudam a usuários com grande número de seguidores a melhorar a segurança da sua conta.

Um deles é a função “Sobre esta conta”, que aparecerá no perfil de pessoas que tenham muitos seguidores para que marcas ou agências possam verificar a autenticidade do do perfil, anúncios veiculados e trocas de nome de usuário. A função estará disponível a partir de outubro.

Outro recurso é para aumentar a segurança dos perfis dos usuários do Instagram. Agora, o aplicativo tem suporte à autenticação em dois fatores por meio do Google Authenticator e do DUO Mobile. A ideia é que você possa fazer login normalmente, usando sua senha, mas também inserir o código que aparece nesses apps de segurança. Desse modo, se sua senha vazar ou for interceptada por um hacker, ficará mais difícil de a sua conta ser roubada.

“Nossa missão é te aproximar das pessoas e coisas que ama e isso só poderá acontecer se o Instagram for um lugar seguro. Para mim, como CTO do Instagram, é extremamente importante manter pessoas com más intenções longe da plataforma. Isso significa garantir que as pessoas que você segue e as contas com as quais interage são quem elas dizem ser e barrar os indivíduos mal-intencionados antes que causem quaisquer danos”, disse, em nota, Mike Krieger, chefe de tecnologia e cofundador do Instagram.

WhatsApp

As suas mensagens do WhatsApp no smartphone Android podem não estar tão seguras quanto você pensa. Apesar de a empresa ser enfática ao dizer que as mensagens trocadas por meio do aplicativo contam com criptografia, uma codificação complexa que impede a interpretação de dados em caso de vazamento, as cópias de segurança do histórico que ficam guardadas no Google Drive não têm essa proteção – mesmo que o Google conte com a sua própria criptografia.

A informação consta na página de ajuda do site oficial do WhatsApp. O trecho aparece com destaque: “Importante: Mídias e mensagens que você colocou no backup não estão protegidas pela criptografia do WhatsApp enquanto estiverem no Google Drive”.

