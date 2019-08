O Instagram começa a permitir que usuários denunciem fake news

O Instagram está adicionando uma ferramenta para que usuários possam reportar uma informação como fake news em uma foto ou vídeo da timeline. Dependendo do número de alertas, o conteúdo será enviado para análise interna e pode ficar indisponível na rede social que pertence ao Facebook.

A denúncia ficará em uma lista de outras que já existem, onde a postagem pode ser identificada com conteúdo de discurso de ódio, assédio, venda ou incentivo ao uso de armas de fogo, violência ou ameaça e até violação direitos autorais ou marca registrada. Se a acusação for confirmada pela equipe de checagem de fatos, a foto ou vídeo deixará de aparecer para as pessoas e elas não poderão ser encontradas na busca.

Em abril deste ano o Instagram já havia anunciado algumas medidas para combater este tipo de problema, junto de postagens com conteúdo adulto ou que exibam algum tipo de violência. Tudo com ajuda de aprendizado de máquina, para encontrar estes posts de forma automática.

A mudança é que agora o usuário também pode participar da denúncia, que não elimina a forma automática de detecção. Uma representante do Instagram, Stephanie Otway, ainda afirmou que a notificação enviada manualmente poderá ser utilizada para treinar a inteligência artificial.

Este passo de treinamento pode ser perigoso. A Microsoft chegou a criar um robô chamado Tay para interagir com pessoas em redes sociais, que aprendeu em pouco tempo a proferir palavras de ódio e virou racista, homofóbica e com frases nazistas. A novidade no Instagram contra as fake news começa a aparecer para os usuários a partir desta sexta-feira (16) e será entregue em ondas.

Outro problema

A criação de contas falsas não é o único problema com que o Instagram precisa lidar. A rede social tem registrado há alguns meses um esquema de engajamento falso nos Stories para gerar mais seguidores para determinados perfis.

O esquema se baseia em assistir os Stories de desconhecidos na tentativa de criar um interesse e atrair seguidores. A prática foi confirmada pelo Instagram, que afirma estar trabalhando para impedir que ela aconteça.

As contas que adotam o esquema parecem ser genuínas – algumas são de artistas verdadeiros com milhares de seguidores. No entanto, a prática envolve uma atividade inautêntica, algo proibido pelo Instagram.

Aparentemente, como acontece em outros esquemas parecidos, os Stories estão sendo reproduzidos automaticamente e não estão sendo, de fato, assistidos. Essa situação não agrada anunciantes, que pagam o Instagram para mostrarem suas mensagens para usuários reais.

A plataforma afirma que, nos próximos meses, adotará medidas para limitar atividades inautênticas envolvendo curtidas, seguidores, comentários e, claro, Stories. Ainda não está claro, no entanto, o que realmente será feito.

