O Instagram começa a dedurar quem faz print dos seus stories; aprenda como ver

Se você tem o costume de tirar prints ou gravar a tela das histórias postadas por amigos ou desconhecidos no Instagram, fique de olho: a rede começou a dedurar esse comportamento. A informação já aparece para algumas pessoas na tela que lista a audiência de cada história, onde um novo ícone denuncia quem fotografou ou gravou a mídia publicada pelo usuário no Instagram.

O símbolo é acompanhado de uma mensagem, exibida assim que a função é liberada, que diz (em tradução livre): “Busque o ícone para saber quem fez um screenshot ou uma gravação de tela”.

Em contrapartida, o autor do print também é alertado, mas apenas uma vez, com um texto que informa que, na próxima, o dono da história em questão vai saber que o print foi feito.

3 dicas para não ter o print dedurado pelo Instagram

Hoje, nem todo mundo tem acesso à nova função que dedura os prints, mas aos poucos novos usuários serão incluídos e avisados a respeito da novidade. Por enquanto, há três maneiras simples e rápidas de evitar ser dedurado pela notificação do Instagram.

A primeira, bem fácil, consiste em fazer os prints em modo avião. A segunda, em baixar os Stories usando uma extensão para navegador – o Chrome IG Story, disponível na loja de extensões do Google Chrome, por exemplo, permite assistir e baixar no computador as fotos e os vídeos que os seus contatos postam no Stories. Por último, há também a opção de usar apps desenvolvidos para quem pretende repostar uma história. O Story Reposter, disponível para iOS, promete baixar a mídia postada no Instagram dos seus contatos para a galeria do smartphone.

De qualquer forma, fique de olho: apesar de serem válidos hoje, esses métodos podem não permanecer a salvo por muito tempo. Do jeito que as coisas mudam com agilidade pelas bandas do Instagram, a tendência é que se torne cada vez mais difícil ficar imune ao monitoramento de atividades como print e gravação de tela.

Deixe seu comentário: